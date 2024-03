23條立法｜二讀通過　僅蘇長荣沒投支持票　全體議員發言7小時

立法會今早(19日)9時加開會議恢復二讀辯論落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》,發言議員均表示支持立法及政府提出的修正案,強調訂立維護國安條例無損本港的自由和營商環境。二讀辯論歷時7小時,下午4時完成,一共88名議員發言支持23條立法,只餘主席梁君彥一人按慣例不發言。二讀表決時,只有選委界立法會議員蘇長荣一人沒有舉手投支持票,只坐在座位低頭。



保安局局長鄧炳強感謝全體議員毫無保留支持23條立法。多名議員發言時提到,能參與審議23條立法是光榮的歷史使命,建議完成立法後仍要多向外解說。其中,新思維的狄志遠說誠意支持立法,形容完成立法「雲霧已散」,但尚未是慶祝的時候。最後發言的選委界謝偉俊指今次立法節奏是史無前列,期望中央及港府解釋立法「速戰速決」的原因,「希望中央嘅理由可以令市民有更充分理解」。



立法會二讀通過落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》,只有選委界立法會議員蘇長荣(圈起者)一人沒有舉手投支持票,只坐在座位低頭。(立法會直播截圖)

二讀通過 僅蘇長荣沒投支持票

立法會下午4時許,表決二讀落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》,在投票階段,當立法會主席梁君彥表示支持的議員請舉手時,87名議員均舉手投支持票,只有選委界立法會議員蘇長荣一人沒有舉手支持,坐在座位低著頭,當梁君彥表示反對的議員請舉手,全場沒人舉手。由於沒有記名投票,秘書處僅發布草案獲二讀通過,沒有列明投票議員名單。

早上9時會議上,法案委員會主席廖長江率先交代委員會工作進展,以及表態全力支持立法,之後議員逐一發言。議員的發言時間普遍較可容許的10分鐘發言上限為短,普遍介乎3-6分鐘。

多名法案委員會成員:草案回應公眾關注

法案委員會成員、選委界立法會議員管浩鳴說,草案回應很多公眾關注包括引入公眾利益作抗責理由,理由有標準的規定,平衡新聞出版自由和國安。他續指希望社會理解緊急通過立法只為盡快保障廣大市民的褔祉,並不是為捸捕市民,不用過分擔心,期望立法生效後繼續增加解說工作。

法案委員會成員、民建聯主席陳克勤指,過往當中央依法行使權力時,反中亂港分子煽動作出各類危言聳聽的言論,令國家安全長期處於不設防狀態。「必須立、盡快立」是民建聯對基本法23條立法的堅定態度,認為政府提交的條例草案充分考慮市民意見,甚至參考經常對23條說三道四國家的相關法例,相信條例草案絕不會影響守法市民和投資者。

工聯會立法會議員鄧家彪說,條例草案針對2019年黑暴事件,例如當時危害國安破壞活動罪,暴徒不敢破壞港鐵基礎。他又引用已故著名歌詞作家黃霑於2002年支持23條立法的說法:「有外國人七嘴八舌,議論紛紛,儼然港人福祉,全賴他們代議執言,此類行為,十分荒謬,身為港人,反感之至,呼籲盡快完成23條立法。」

簡慧敏:遲交26年的工作高質高量完成

選委界立法會議員簡慧敏說,立法工作終來到歷史性的一天,條例草案強調5個立法重點,包括本地立法,體現普通法原則;條例草案與香港國安法的銜接、兼容和互補;維護國家安全同時尊重和保障人權、堅持法治;條例草案符合基本法和國際人權公約適用於香港的有關規定;借鑑普通法國家經驗,與國際接軌;完善及釐清現有過時的成文法,遲交26年的作品,如律政司司長從指高質高量完成。

張宇人呼籲商界對立法放心

草案委員會成員、自由黨黨魁張宇人代表自由黨表態支持立法, 指商界普遍心聲是盡早完成立法,全力拼經濟。他又指社會關注紅線是否劃得太嚴。他強調,參與草案審議階段,體驗到草案符合國際公約對人權的規定。他呼籲商界放心。

立法會3月19日加開大會恢復二讀辯論落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》,圖為葉劉淑儀。(盧翊銘攝)

葉劉淑儀:若及早立法 可免過去暴亂

另一名草案委員會成員、新民黨議員葉劉淑儀指,對今日行到此一步感高興,可完成憲制責任。她指基本法訂明應自行立法,是特區的責任,可惜的是遲了近27年才完成。

她又指若香港能及早立法,便不會出現佔中、2019年駭人聽聞的暴力活動,企圖推翻政府。她指,若當日已有相關立法,即使條文不如今天的嚴格,但至少也有法可依。

同屬新民黨的另一名法案委員會成員、新民黨議員黎棟國也稱,支持通過立法。他形容會議高效透明,又呼籲議員支持通過草案。

選委界議員尚海龍則稱在此歷史時刻,想以普通話發言,稱代表在港的內地專才表達意見,指沒有國家怎有家安。

李慧琼英語發言 舉多國同類法例證維護國安重要性

身兼人大常委的民建聯議員李慧琼則以英語發言,強調香港是中國不可分割的一部分,她又講述多國的國安條例如何逐步加強對國民的保障,以此說明訂立維護國家安全條例的重要性。她表明支持盡快通過立法。

選委界議員李浩然表明支持草案,終落實香港的憲制責任。他指在審議過程中,一些國家散播不實訊息,他指早在13世紀英國已訂立與國家安全相關的法例,西班牙針對鼓吹加泰分裂案件也予以重罰,歐盟也未有異議。

他指,香港昔日因殖民地因素,過去多以行政手段維護英國的利益。他又指草案做到三個很好的平衡,包括國安與市民權利、與國際接軌又照顧香港的實況、以普通法訂明草案。他批評美國政棍以敵意看代,草案有實際保家衞國的重要作用。

陳祖恒:國際商界對香港有信心

議員陳祖恒指,一些外國政客經常惡意抹黑和批評23條立法,但這些國家本身就有更多、更嚴苛的法例,保障國家安全。可見,維護國家安全就是世界慣例和國際共識。草案符合保障人權及言論自由的國際公約。這些國家、政客對23條的肆意污衊和攻擊,顯然是偽善和雙重標準,更突顯23條立法的正當和必要性。

他又指,國際工商界和企業的眼睛都是雪亮的,自國安法實施以來,他接觸不同國際工商界和企業的朋友,他們對來港開拓業務、以至透過香港打入大灣區市場,都表達濃厚興趣,不少國際盛事、展覽選址香港,足見國際工商界、企業都以實際行動,向香港經濟和營商環境投下信心一票。

吳秋北:港版顏色革命慘痛經歷為教訓

草案委員會成員、工聯會會長吳秋北說,履行憲制責任歷史時刻終於來到,港版顏色革命等慘痛經歷作為教訓,凝聚社會堅決立法的共識,立法除落實《基本法》23條,亦貫徹人大常委五二八決定和顧及國家安全觀,立法有重要性,目前外國勢力對港虎視眈眈,香港反中亂港份子蠢蠢欲動死心不息,危言聳聽製造恐慌,他們會全力支持23條立法。

他又提到為法案委員會全力盡快審議草案,連日廢寢忘餐,巨細無遺地審議草案條文,獲立法會其他同僚和政府官員支持,展示議會新氣象。

陳沛良:業界認同不影響正常商業運作

選委界立法會議員陳沛良說,近日見到很多外媒不實報道指23條立法會令香港「玩完」,導致大批外資外商會撤離香港,從而引起社會恐慌。

他指,香港作為國際風險管理中心定位,現時香港有161間獲授權保險公司,2489間持牌保險中介機構,當中不少由外資持有及運營,他們對香港訂立23條並無太大疑慮,亦知悉立法工作開展背景與原因,認同立法不影響正常商業運作。

議員建議完成立法後仍要對外多解說

工聯會立法會議員陳穎欣說,留意到有意見指23條立法工作太快,但美國於2001年在911事件3日後便完成國安法案,認為由此醜陋暴露他們的雙重標準。她再提到2003年23條未能立法,香港一次一次陷入政治旋渦,對於今日參與立法工作感到光榮。

選委界立法議員陳凱欣說,有意見指23條立法草案重要,質疑現時的審議工作是否太快、是否應要用更多時間審議?但她認為,最重要的不是開會時間,而是質量,23條立法多年來均有討誰或解說,不是新鮮事。

選委界立法會議吳傑莊說,首要工作是向外界包括有意來港的外國企業,加強解說,次數要多,解說要不厭其煩,讓他們理解足夠,又指對於加開會議感高興,全力支持工作。

身兼法案委員會成員的經民聯議員林健鋒指,23條立法兜兜轉轉終來到立法大直路,形容其心情「望穿秋水、百感交集」。他預計基於地緣政治等因素,完成立法後,外國組織會對立法總有惡意抨擊,政府有需要反駁,亦要加強解說。

田北辰:常有人指沒有合適立法時機

實政圓桌的田北辰則指,23條立法從來不是應否進行的問題,過去有意見會認為當局勢緊急時不適合立法,勢緩和又認為無迫切需要立法,總之是沒有適合立法時機。他強調,立法是香港的憲制責任,必須完成,因此他指把立法納入其競選政綱時,也有人擔心他會遭抹黑。

鄉議局主席劉業強則表示,他代表鄉議局和80萬海外新界居民支持立法。

狄志遠:「雲霧已散」但尚未是慶祝時候

新思維的社福界立法會議員狄志遠表明誠意支持立法,認為完成立法後「雲霧已散」,但仍未是慶祝時候,希望社會同舟共濟,又形容立法後會是一個新開始,政府要做好功課,立法會要做好本份,全社會全心全力拼經濟,聚精會神搞好民生,為下一代打造更美好的生活條件。

選委界議員鄧飛指今次立法提速提效進行,反映行政立法的合作,又稱有幸參與立法工作與有榮焉。他又指大家勿忘記旺角暴動,當中有不少參與者是教師和學生,令教育界感痛心。

周文港:無愧於子孫

選委界周文港形容國安如同「陽光與雨露」,他對於《基本法》第23條今日終於來到最後立法階段,終於可以完成歷史答卷,無須愧對後代子孫。他又列出其他國家,如新加坡、英國、美國等的國家安全法律,又指其有多部擁有域外效力的法律,而香港只有兩部,認為西方國家在現時的情況下叫香港撤回立法,如同叫香港「赤手空拳」。

梁毓偉以2019年自身經歷說明立法重要性

選委界梁毓偉認為,是次審議工作體現了行政、立法的良政善治,認為審議工作令市民更明白立法背後原因,及各條文的內容。他重申,國安是社會發展的基礎,建議政府在各層面令市民了解國情、國家風險,又建議要從小培養民族情懷。

梁毓偉憶述自己兒子出生於2019年,當時正經歷社會動盪的時刻,作為新手爸爸的他每日都思考如何安全送太太到醫院進行產檢,他又指當時有家人從外地來港探望其幼兒,恰巧碰上示威者在機場集結,那年的經歷令其深刻感受到「無國安,即無家安」。

梁美芬:中央讓香港自行立法用心良苦

身兼基本法委員會委員的經民聯議員梁美芬形容,「中央等咗咁耐,都寧願畀香港自行立法,真係用心良苦」,她又特別欣賞23條中列明「以『一國兩制』為最高原則」及「公民權利及政治權利國制公約的適用」,顯示香港高度重視國際法及人權。

她又隔空向抹黑23條立法的西方政客喊話,稱其他國家的國安法例較香港更嚴厲。她對於香港今日終於完成23條立法,認為是高水準的立法。

江玉歡:真正的善良應當長出牙齒 不然是軟弱愚善

選委界議員江玉歡支持立法,她今日國際舞台雖仍有香港的重要位置,但不同的是,今天比拼的不再只是經濟數字,一場持續的、複雜的、沒有硝煙的戰爭早已展開。

她指,這場沒有硝煙的戰爭包羅萬千,除了傳統認知的荷槍實彈熱戰爭,更加普遍的是國際或地區之間政治交鋒、經濟封鎖,還包括信息科技安全、糧食安全、太空安全問題等等。當我們埋頭發展經濟時,亦應抬頭看看,這個世界在變——香港人雖踏實肯幹,手中的武器卻未能跟上。正如同做人,真正的善良應當長出牙齒,不然就是軟弱愚善;對國家,真正的發展應當是保障國家安全不被侵略冒犯為前提,不然就會淪落為全世界笑柄。

林琳:難以想像香港20多年未完成立法

民建聯議員林琳以英文發言表示,國家安全是社會發展的重中之重,稱很難想像香港20多年來仍未完成23條本地立法。對於參與今日立法會恢復二、三讀23條,林琳感到榮幸,表示「it’s definitely not easy, but we are finally here.」(這肯定是不容易,但我們終於來到(立法)這一步)。

邵家輝:社會動亂才真正「趕客」

自由黨邵家輝代表該黨表示全力支持23條立法,以全面應對香港可能面對的國家安全風險,認為早日完成立法,除可完成憲制責任,亦可以保障社會,他重提2019年社會動亂,有不少市民無故被打,形容市民「敢怒不敢言」。他又指,有外國言論稱23條立法後會趕走外商,他直斥有該想法的人正是抹黑香港的人,重申無國家安全、社會動亂才是真正的「趕客」。

他重申,商界明白只有國家安全,才可穩定商界,令香港發展經濟,重申香港人權及自由得到法律保障,將維護國安及人權自由平衡得恰到好處。

何君堯稱23條立法不用兩周:我哋係合格嘅!

選委界立法會議員何君堯讚揚23條立法程序非常之快,符合國家要求「應當盡旱完成立法」。他說,如果立國安法不需五個星期,現在23條立法以3月8日刊憲起計,至今不需兩個星期,形容「我哋係合格嘅」。他說23條立法後,不會天下太平,因敵人仍蠢蠢欲動,要不斷發聲、教育。他提起早前到學校講課,台下老師「打機、傾計、瞓教,佢識咩?我係老師來Train人,竟然訓教打機傾計,俾我評語話點解請何君堯,佢咁粗鄙,2019年你有冇出聲?無。」他說國家安全工作不是表面到效,要到心入腦。

陳健波:香港回歸後受政治困擾

身兼行會成員的保險界議員陳健波指今次立法嚴謹,把入罪門檻訂得高,兼顧國家安全與人權需要。他指,主要國家均有國安法例,對國家安全有保護,香港自然不例外。他又以香港與新加坡作例子,指香港回歸後受政治困擾,新加坡則沒有此困擾,令新加坡在經濟發展上超越香港,希望市民理解有國家才能發展經濟,基本法23條沿用普通法,無意圖犯罪者不會跌入法網,請市民不用擔心。

審議快 何俊賢:如果慢,你等啲咩?

民建聯立法會議員何俊賢說,有街坊認為23條立法審議「快」,之後有有心人就「快」字解釋是為「夾硬嚟」。他認為要針對「快喺邊?」要有非常好的講解,按議事規則程序「合法合情合規」,直言「如果慢你等緊啲咩?」,立法是責任和共識,感謝中央政治和經濟上幫香港一關一關過,希望香港市民記住。

3月19日,立法會加開大會恢復二讀辯論落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》,圖為林素蔚。(盧翊銘攝)

林素蔚:「粉身碎骨」地支持23條立法

「A4聯盟」立法會議員林素蔚說「粉身碎骨」地支持立法,稱國安、港安、家國同安,2019年事件混亂讓她驚心動魄,樂見期待已久的23條立法進入衝刺階段。她說,草案平衡人權和國安,借鑑其他國家的國安法例,體現草案和國際接軌,作為社工,重視公平、公義、尊重,希望所有社褔界同工支持條例草案。

李梓敬英語激動發言批西方國家雙重標準

新民黨立法會議員李梓敬用英語發言期間尤其激動,提到2019年時香港經歷社會動亂,示威者堵塞道路、甚至衝撃立法會,市民要生活在不安寧的社會長達兩年,他調高聲量地說:「我們絕不可以讓這再次發生!」他說,只有社會穩定,經濟等才能發展,反問為何其他西方國家可以有維護國家安全的法律,而香港及中國立相關法律時卻受到萬般阻撓,反問:「難道這不是雙重標準嗎?」他又以高昂的聲線說:「現時是決定香港未來的重要時刻。」

教育界立法會議員朱國強說,與教聯會一起堅決支持23條立法,經歷政治風波,市民心有餘悸,不少師生被煽惑參與社會動亂,最終個人和社會都負上沉重代價。他說學校每日積極推行國安教育,建立國家觀念,國安在中學小學幼稚園落實,條例草案和香港國安法銜接互補,參考不同國家相關法例都獲廣泛支持,也對學術自由、招收人才沒有影響,期望立法後增加師生維護國安的觀念。

民建聯立法會議顏汶羽說,自23條立法展開諮詢後,很多市民說非法佔中和「黑暴」事件讓他們理解國安的重要,沒有國安,一切發展在浮沙之上,因此立法刻不容緩。

易志明:運輸業界絕對支持23條立法

航運交通界易志明表示,對2019年的「黑暴」記憶尤新,當年的堵路及破壞,運輸業界首當其衝,司機有工開不得,生計嚴重受影響,甚至有司機被暴徙打,令司機不敢工作,即使上斑也要擔驚受怕,為免該時刻重次發生,運輸業界絕對支持23條立法,又稱香港回歸後發展因反對派、爭議等被拖延。他又重申,23條非洪水猛獸,其他國家及地區亦有維護國家安全的法例。他期望即使條例通過後,政府亦要繼續向市民解說及反駁不實言論。

工聯會理事長、立法會議員黃國表示,香港市民經歷過2019年的社會動盪後,相信市民明白國家安全是人人安居樂業的基礎。他指23條立法的審議工作充足,除保障國家安全外,更保障了人權,形容是「好法例」。

謝偉俊:希望解釋23條立法「速戰速決」的原因

謝偉俊形容立法「終於大直路,就嚟到家鄉」,他又指是次立法節奏是史無前列,反問是否有其他原因:「希望中央嘅理由可以令市民有更充分理解」,稱國家的步調一向與西方國家不一樣,但期望政府及中央未來解釋立法「速戰速決」的原因。

他續指,香港成功的原因是司法系統的完整性,稱23條立法只是一個「開步」,關注未來執法如何更嚴謹等,他又提到香港首宗《國安法》案件被告唐英傑,「見到法庭在極之困難下,史無前列嘅制度下,點樣去演繹一國兩制、普通法、及國家大陸法嘅系統,甚或喺一個無任何先例之下,好小心地將兩個制度jam together。」他期望是次立法後,政府可以擺脫過去的混亂。

立法會3月19日加開大會恢復二讀辯論落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》,圖為鄧炳強。(盧翊銘攝)

鄧炳強:感謝全體議員毫無保留支持23條立法

保安局局長鄧炳強總結時表示,感謝全體議員毫無保留支持23條立法,自從政府就23條立法展開公眾諮詢後,立法工作終於到今日迎來恢復二讀。鄧炳強說,23條立法是香港的重要里程碑,他尤其感謝法案委員會的付出,在一個星期內舉行22次、共44小時的會議,加上內會的討論,審議時間近50小時,形容「高效、順利」審議188條條文及修定。他形容,條例草案是全港市民共同努力的成果,自《香港國安法》成立後,港府一直就23條立法做準備工作,公眾諮詢期間,政府官員出席多個解說會、接受傳媒訪問等,後來政府收到多份意見書,證明大眾了解草案。

鄧炳強:正常營商的人不會誤墮法網

鄧炳強表示,23條通過後將與《國安法》互補,有不理解的市民關注草案會否削弱港人自由及人權。他重申,草案開首強調會按《國際人權法》保障港人權利,亦有加入「免責條款」,加上條文的懲罰多數以現有法例為基礎。鄧炳強又說,公眾諮詢期間獲得逾九成人支持23條立法,法律界、青年界、傳媒界等都表示支持通過立法,形容是「民心所向」。

就煽動意圖相關罪行,鄧炳強表示反中亂港的份子透過各種手段激起對國家制度、中央、及港府的仇恨,削弱市民的守法意識,又借錯誤的觀點美化暴力,為港版顏色革命提供土壤。他續指,雖然這些行為、文字及作為未必每一次都涉及直接煽動使用暴力,或煽動他人擾亂公共秩序,但放任煽動行為不理,會令到社會上的違法及暴力行為泛濫,令社會經歷長時間的不穩,因此港府的立場是,就煽動相關的罪行是不需要額外證明有關人士意圖煽惑他人使用暴力;國家秘密罪行方面,鄧炳強表示控方須證明被告人有意圖,正常營商等的人不會誤墮法網,要證明某人是否犯罪,則要證明其有意圖等。

鄧炳強批評有人惡意指控政府可任意訂附屬法例

鄧炳強批評有人惡意炒作草案的修正案,指控特區政府可任意訂立附屬法例,反駁說讓行政機關訂立附屬法例是普通法下恆久的做法。鄧炳強表示,法案委員會加開會議審議草案,合共提出逾千條問題,形容「非常仔細用心」,感謝議員和各界的支持,指政府在立法後,就可以集中精力與各界一起發展經濟,改善民生。