23條立法｜恢復二讀辯論　議員支持立法　狄志遠：雲霧已散

立法會今日（19日）加開會議恢復二讀辯論落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，發言議員均表示支持立法，強調訂立維護國安條例無損本港的自由和營商環境。



多名發言議員也表示能參與審議通過立法是光榮的歷史使命，又建議政府在完成立法後，要多向外進行解說。其中新思維的狄志遠形容完成立法「雲霧已散」，但尚未是慶祝的時候。



法案委員會主席廖長江交代委員會工作進展及個人表態全力支持立法後，議員逐一發言表態。暫時所見，議員的發言時間普遍較可容許的10分鐘發言上限為短，普遍介乎3-5分鐘。

多名法案委員會成員：草案回應公眾關注

法案委員會成員、選委界立法會議員管浩鳴說，草案回應很多公眾關注包括引入公眾利益作抗責理由，理由有標準的規定，平衡新聞出版自由和國安。他續指希望社會理解緊急通過立法只為盡快保障廣大市民的褔祉，並不是為捸捕市民，不用過分擔心，期望立法生效後繼續增加解說工作。

法案委員會成員、民建聯主席陳克勤指，過往當中央依法行使權力時，反中亂港分子煽動作出各類危言聳聽的言論，令國家安全長期處於不設防狀態。「必須立、盡快立」是民建聯對基本法23條立法的堅定態度，認為政府提交的條例草案充分考慮市民意見，甚至參考經常對23條說三道四國家的相關法例，相信條例草案絕不會影響守法市民和投資者。

工聯會立法會議員鄧家彪說，條例草案針對2019年黑暴事件，例如當時危害國安破壞活動罪，暴徒不敢破壞港鐵基礎。他又引用已故著名歌詞作家黃霑於2002年支持23條立法的說法：「有外國人七嘴八舌，議論紛紛，儼然港人福祉，全賴他們代議執言，此類行為，十分荒謬，身為港人，反感之至，呼籲盡快完成23條立法。」

簡慧敏：遲交26年的工作高質高量完成

選委界立法會議員簡慧敏說，立法工作終來到歷史性的一天，條例草案強調5個立法重點，包括本地立法，體現普通法原則；條例草案與香港國安法的銜接、兼容和互補；維護國家安全同時尊重和保障人權、堅持法治；條例草案符合基本法和國際人權公約適用於香港的有關規定；借鑑普通法國家經驗，與國際接軌；完善及釐清現有過時的成文法，遲交26年的作品，如律政司司長從指高質高量完成。

張宇人呼籲商界對立法放心

草案委員會成員、自由黨黨魁張宇人代表自由黨表態支持立法， 指商界普遍心聲是盡早完成立法，全力拼經濟。他又指社會關注紅線是否劃得太嚴。他強調，參與草案審議階段，體驗到草案符合國際公約對人權的規定。他呼籲商界放心。

葉劉淑儀：若及早立法 可免過去暴亂

另一名草案委員會成員、新民黨議員葉劉淑儀指，對今日行到此一步感高興，可完成憲制責任。她指基本法訂明應自行立法，是特區的責任，可惜的是遲了近27年才完成。

她又指若香港能及早立法，便不會出現佔中、2019年駭人聽聞的暴力活動，企圖推翻政府。她指，若當日已有相關立法，即使條文不如今天的嚴格，但至少也有法可依。

同屬新民黨的另一名法案委員會成員、新民黨議員黎棟國也稱，支持通過立法。他形容會議高效透明，又呼籲議員支持通過草案。

選委界議員尚海龍則稱在此歷史時刻，想以普通話發言，稱代表在港的內地專才表達意見，指沒有國家怎有家安。

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李慧琼英語發言 舉多國同類法例證維護國安重要性

身兼人大常委的民建聯議員李慧琼則以英語發言，強調香港是中國不可分割的一部分，她又講述多國的國安條例如何逐步加強對國民的保障，以此說明訂立維護國家安全條例的重要性。她表明支持盡快通過立法。

選委界議員李浩然表明支持草案，終落實香港的憲制責任。他指在審議過程中，一些國家散播不實訊息，他指早在13世紀英國已訂立與國家安全相關的法例，西班牙針對鼓吹加泰分裂案件也予以重罰，歐盟也未有異議。

他指，香港昔日因殖民地因素，過去多以行政手段維護英國的利益。他又指草案做到三個很好的平衡，包括國安與市民權利、與國際接軌又照顧香港的實況、以普通法訂明草案。他批評美國政棍以敵意看代，草案有實際保家衞國的重要作用。

陳祖恒：國際商界對香港有信心

議員陳祖恒指，一些外國政客經常惡意抹黑和批評23條立法，但這些國家本身就有更多、更嚴苛的法例，保障國家安全。可見，維護國家安全就是世界慣例和國際共識。草案符合保障人權及言論自由的國際公約。這些國家、政客對23條的肆意污衊和攻擊，顯然是偽善和雙重標準，更突顯23條立法的正當和必要性。

他又指，國際工商界和企業的眼睛都是雪亮的，自國安法實施以來，他接觸不同國際工商界和企業的朋友，他們對來港開拓業務、以至透過香港打入大灣區市場，都表達濃厚興趣，不少國際盛事、展覽選址香港，足見國際工商界、企業都以實際行動，向香港經濟和營商環境投下信心一票。

吳秋北：港版顏色革命慘痛經歷為教訓

草案委員會成員、工聯會會長吳秋北說，履行憲制責任歷史時刻終於來到，港版顏色革命等慘痛經歷作為教訓，凝聚社會堅決立法的共識，立法除落實《基本法》23條，亦貫徹人大常委五二八決定和顧及國家安全觀，立法有重要性，目前外國勢力對港虎視眈眈，香港反中亂港份子蠢蠢欲動死心不息，危言聳聽製造恐慌，他們會全力支持23條立法。

他又提到為法案委員會全力盡快審議草案，連日廢寢忘餐，巨細無遺地審議草案條文，獲立法會其他同僚和政府官員支持，展示議會新氣象。

陳沛良：業界認同不影響正常商業運作

選委界立法會議員陳沛良說，近日見到很多外媒不實報道指23條立法會令香港「玩完」，導致大批外資外商會撤離香港，從而引起社會恐慌。

他指，香港作為國際風險管理中心定位，現時香港有161間獲授權保險公司，2489間持牌保險中介機構，當中不少由外資持有及運營，他們對香港訂立23條並無太大疑慮，亦知悉立法工作開展背景與原因，認同立法不影響正常商業運作。

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議員建議完成立法後仍要對外多解說

工聯會立法會議員陳穎欣說，留意到有意見指23條立法工作太快，但美國於2001年在911事件3日後便完成國安法案，認為由此醜陋暴露他們的雙重標準。她再提到2003年23條未能立法，香港一次一次陷入政治旋渦，對於今日參與立法工作感到光榮。

選委界立法議員陳凱欣說，有意見指23條立法草案重要，質疑現時的審議工作是否太快、是否應要用更多時間審議？但她認為，最重要的不是開會時間，而是質量，23條立法多年來均有討誰或解說，不是新鮮事。

選委界立法會議吳傑莊說，首要工作是向外界包括有意來港的外國企業，加強解說，次數要多，解說要不厭其煩，讓他們理解足夠，又指對於加開會議感高興，全力支持工作。

身兼法案委員會成員的經民聯議員林健鋒指，23條立法兜兜轉轉終來到立法大直路，形容其心情「望穿秋水、百感交集」。他預計基於地緣政治等因素，完成立法後，外國組織會對立法總有惡意抨擊，政府有需要反駁，亦要加強解說。

田北辰：常有人指沒有合適立法時機

實政圓桌的田北辰則指，23條立法從來不是應否進行的問題，過去有意見會認為當局勢緊急時不適合立法，勢緩和又認為無迫切需要立法，總之是沒有適合立法時機。他強調，立法是香港的憲制責任，必須完成，因此他指把立法納入其競選政綱時，也有人擔心他會遭抹黑。

鄉議局主席劉業強則表示，他代表鄉議局和80萬海外新界居民支持立法。

狄志遠：「雲霧已散」但尚未是慶祝時候

新思維的社福界立法會議員狄志遠表明支持立法，認為完成立法後「雲霧已散」，但仍未是慶祝時候，希望社會同舟共濟，又形容立法後會是一個新開始，政府要做好功課，立法會要做好本份，全社會全心全力拼經濟，聚精會神搞好民生，為下一代打造更美好的生活條件。

選委界議員鄧飛指今次立法提速提效進行，反映行政立法的合作，又稱有幸參與立法工作與有榮焉。他又指大家勿忘記旺角暴動，當中有不少參與者是教師和學生，令教育界感痛心。

周文港：無愧於子孫

選委界周文港形容國安如同「陽光與雨露」，他對於《基本法》第23條今日終於來到最後立法階段，終於可以完成歷史答卷，無須愧對後代子孫。他又列出其他國家，如新加坡、英國、美國等的國家安全法律，又指其有多部擁有域外效力的法律，而香港只有兩部，認為西方國家在現時的情況下叫香港撤回立法，如同叫香港「赤手空拳」。

梁毓偉以2019年自身經歷說明立法重要性

選委界梁毓偉認為，是次審議工作體現了行政、立法的良政善治，認為審議工作令市民更明白立法背後原因，及各條文的內容。他重申，國安是社會發展的基礎，建議政府在各層面令市民了解國情、國家風險，又建議要從小培養民族情懷。

梁毓偉憶述自己兒子出生於2019年，當時正經歷社會動盪的時刻，作為新手爸爸的他每日都思考如何安全送太太到醫院進行產檢，他又指當時有家人從外地來港探望其幼兒，恰巧碰上示威者在機場集結，那年的經歷令其深刻感受到「無國安，即無家安」。

梁美芬：中央讓香港自行立法用心良苦

身兼基本法委員會委員的經民聯議員梁美芬形容，「中央等咗咁耐，都寧願畀香港自行立法，真係用心良苦」，她又特別欣賞23條中列明「以『一國兩制』為最高原則」及「公民權利及政治權利國制公約的適用」，顯示香港高度重視國際法及人權。

她又隔空向抹黑23條立法的西方政客喊話，稱其他國家的國安法例較香港更嚴厲。她對於香港今日終於完成23條立法，認為是高水準的立法。