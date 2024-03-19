23條立法｜恢復二讀辯論　議員逐一發言支持通過草案

立法會今日（19日）加開會議恢復二讀辯論落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，發言議員均表示支持立法，強調訂立維護國安條例無損本港的自由和營商環境。



法案委員會主席廖長江交代委員會工作進展及個人表態全力支持立法後，議員逐一發言表態。

多名法案委員會成員：草案回應公眾關注

法案委員會成員、選委界立法會議員管浩鳴說，草案回應很多公眾關注包括引入公眾利益作抗責理由，理由有標準的規定，平衡新聞出版自由和國安。他續指希望社會理解緊急通過立法只為盡快保障廣大市民的褔祉，並不是為捸捕市民，不用過分擔心，期望立法生效後繼續增加解說工作。

法案委員會成員、民建聯主席陳克勤指，過往當中央依法行使權力時，反中亂港分子煽動作出各類危言聳聽的言論，令國家安全長期處於不設防狀態。「必須立、盡快立」是民建聯對基本法23條立法的堅定態度，認為政府提交的條例草案充分考慮市民意見，甚至參考經常對23條說三道四國家的相關法例，相信條例草案絕不會影響守法市民和投資者。

工聯會立法會議員鄧家彪說，條例草案針對2019年黑暴事件，例如當時危害國安破壞活動罪，暴徒不敢破壞港鐵基礎。他又引用已故著名歌詞作家黃霑於2002年支持23條立法的說法：「有外國人七嘴八舌，議論紛紛，儼然港人福祉，全賴他們代議執言，此類行為，十分荒謬，身為港人，反感之至，呼籲盡快完成23條立法。」

簡慧敏：遲交26年的工作高質高量完成

選委界立法會議員簡慧敏說，立法工作終來到歷史性的一天，條例草案強調5個立法重點，包括本地立法，體現普通法原則；條例草案與香港國安法的銜接、兼容和互補；維護國家安全同時尊重和保障人權、堅持法治；條例草案符合基本法和國際人權公約適用於香港的有關規定；借鑑普通法國家經驗，與國際接軌；完善及釐清現有過時的成文法，遲交26年的作品，如律政司司長從指高質高量完成。

張字人呼籲商界對立法放心

草案委員會成員、自由黨黨魁張宇人代表自由黨表態支持立法， 指商界普遍心聲是盡早完成立法，全力拼經濟。他又指社會關注紅線是否劃得太嚴。他強調，參與草案審議階段，體驗到草案符合國際公約對人權的規定。他呼籲商界放心。

葉劉淑儀：若及早立法 可免過去暴亂

另一名草案委員會成員、新民黨議員葉劉淑儀指，對今日行到此一步感高興，可完成憲制責任。她指基本法訂明應自行立法，是特區的責任，可惜的是遲了近27年才完成。

她又指若香港能及早立法，便不會出現佔中、2019年駭人聽聞的暴力活動，企圖推翻政府。她指，若當日已有相關立法，即使條文不如今天的嚴格，但至少也有法可依。

同屬新民黨的另一名法案委員會成員、新民黨議員黎棟國也稱，支持通過立法。他形容會議高效透明，又呼籲議員支持通過草案。

選委界議員尚海龍則稱在此歷史時刻，想以普通話發言，稱代表在港的內地專才表達意見，指沒有國家怎有家安。

李慧琼英語發言 舉多國同類法例證維護國安重要性

身兼人大常委的民建聯議員李慧琼則以英語發言，強調香港是中國不可分割的一部分，她又講述多國的國安條例如何逐步加強對國民的保障，以此說明訂立維護國家安全條例的重要性。她表明支持盡快通過立法。

選委界議員李浩然表明支持草案，終落實香港的憲制責任。他指在審議過程中，一些國家散播不實訊息，他指早在13世紀英國已訂立與國家安全相關的法例，西班牙針對鼓吹加泰分裂案件也予以重罰，歐盟也未有異議。

他指，香港昔日因殖民地因素，過去多以行政手段維護英國的利益。他又指草案做到三個很好的平衡，包括國安與市民權利、與國際接軌又照顧香港的實況、以普通法訂明草案。他批評美國政棍以敵意看代，草案有實際保家衞國的重要作用。

陳祖恒：國際商界對香港有信心

議員陳祖恒指，一些外國政客經常惡意抹黑和批評23條立法，但這些國家本身就有更多、更嚴苛的法例，保障國家安全。可見，維護國家安全就是世界慣例和國際共識。草案符合保障人權及言論自由的國際公約。這些國家、政客對23條的肆意污衊和攻擊，顯然是偽善和雙重標準，更突顯23條立法的正當和必要性。

他又指，國際工商界和企業的眼睛都是雪亮的，自國安法實施以來，他接觸不同國際工商界和企業的朋友，他們對來港開拓業務、以至透過香港打入大灣區市場，都表達濃厚興趣，不少國際盛事、展覽選址香港，足見國際工商界、企業都以實際行動，向香港經濟和營商環境投下信心一票。