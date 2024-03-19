23條立法後大合照　一議員向李家超索簽名兩次食檸檬｜政壇諸事町

立法會今天（19日）三讀全票通過23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，行政長官李家超親自到立法會發言感謝議員支持，會後留低與全體議員大合照留念，期間發生一段小插曲，民建聯漁農界立法會議員何俊賢手持《草案》實體版，突然上前向李家超索取簽名，何俊賢得手後，自由黨李鎮強「照辦煮碗」向李家超索取簽名，不過遭拒絕，大合照後李鎮強鼓起勇氣，再次邀請李家超簽名，惟再度「食檸檬」。



大合照埋位期間 何俊賢突上前向李家超索簽名

《維護國家安全條例草案》三讀通過後，立法會主席梁君彥邀請李家超留步，與全體立法會議員及各司局長官員大合照，稱要「見證呢個得來不易嘅歷史時刻。」會議結束，李家超和梁君彥隨即埋位，站在會議廳中央準備，各議員陸續從座位移步到主席台前。期間，何俊賢猶如「小粉絲」，突然走到李家超面前，遞上《維護國家安全條例草案》實體版和一枝筆，要求索取簽名，李家超接過《草案》後隨即簽名，站在後方的經民聯陸瀚民指向何俊賢笑了一笑。

李鎮強「照辦煮碗」兩次索簽名遭拒

站在李家超後方的李鎮強隨即「照辦煮碗」化身「小粉絲」，馬上向李家超遞上自己手上的《草案》，不過李家超接過《草案》後，旁邊的梁君彥馬上揮揮右手示意，李家超未有簽名便將《草案》交回到李鎮強手上。

大合照後，議員圍著李家超鼓掌，與23條法案委員會主席廖長江握手，期間「小粉絲」李鎮強趁機上前，再次向李家超遞上《草案》，今次李家超未有接著，簡單向李鎮強交代了幾句，李鎮強再次「食檸檬」，向李家超揮手說再見後，隨即離開人群堆。

女議員配襯國家安全紫色大合照

多名女議員襯上紫色衣服開會，配合國家安全紫色的宣傳主調，並站在一起大合照，包括陳家珮、陳凱欣、陳月明等。