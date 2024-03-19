通過23條立法｜商會及地產商歡迎　廠商會：聚焦發展新質生產力

本港商界也歡迎立法會通過落實《基本法》23條立法草案，香港中華廠商聯合會指，為困擾香港近27年的問題劃上句號，讓香港可以在維護國家安全制度屏障下，最大地發揮「一國兩制」的優勢，贏取更大的發展空間，期盼香港各界今後聚焦加快發展「新質生產力」，為長遠經濟繁榮發展譜寫新篇章。



盧金榮（廠商會提供圖片）

廠商會會長盧金榮表示，整個《基本法》23條的立法過程充分體現了香港法治透明和公平的精神。廠商會重申，《基本法》23條符合國家安全、市民福祉，及投資者的共同利益。當前香港經濟雖面對不少挑戰，但隨着國家正加速發展「新質生產力」和擴大高水平對外開放，為香港不斷開創新的發展局面；如今國安領域的不確定性已被完全掃除，香港可以更無後顧之憂地主動作為，加快產業升級變革，用好優勢，抓住機遇，吸引人才和資本，實現更美好光明的前景。

地建商會：助鞏固國際金融中心地位

地產建設商會也發聲明指，法治保障和穩定的社會環境，是香港賴以成功和經濟發展的基石 ，落實23條立法 ，令香港的營商環境得到更大的保障 ，將有助進一步提升和鞏固香港國際金融中心的地位。

新世界集團：更有條件全速前進發展經濟

新世界集團則指在政府和立法會的共同努力下，《基本法》第23條今日完成立法。新世界發展集團堅定支持《維護國家安全條例》立法，並深信隨著有關的憲制責任得到履行，香港特別行政區將更有條件全速前進，發展經濟，普惠民生。