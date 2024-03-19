23條立法｜人大法工委：值得充份肯定　有利香港長期繁榮穩定

《維護國家安全條例》三讀通過，代表香港完成《基本法》23條立法。全國人大常委會法工委表示，立法是特區落實維護國家安全憲制責任的重大舉措，是全面履行維護國家安全法定義務的切實成果，值得充份肯定。



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為依法防範、制止和懲治危害國安行為 提供有力法制保障

人大法工委表示，香港維護國家安全是國家安全不可或缺的重要組成部份，而《基本法》、全國人大關於香港維護國安的法律制度和執行機制的決定，以及《香港國安法》，都明確規定香港維護國安的憲制責任和立法義務。

法工委說，今次立法進一步建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，為依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動提供了有力法制保障，有利於全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，有利於依法維護香港居民和其他人的合法權利和自由，有利於保持香港特別行政區長期繁榮穩定。

法工委表示，注意到立法過程經過了香港社會廣泛深入的公眾諮詢和立法會認真全面的審議，條例草案經過修改完善後獲得立法會全票支持通過。這充份體現了香港政權機關、社會各界和香港同胞堅定維護國家主權、安全和發展利益，堅定維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序和法治秩序的共同意志，具有廣泛社會基礎。法工委相信，香港特區行政機關、立法機關、司法機關將會遵循和貫徹法治原則，認真做好條例實施相關工作。

香港特區立法後須報備人大常委會備案，人大常委會收到報送備案的《維護國家安全條例》後，將由有關工作機構依照法定職責和程序進行審查，適時向人大常委會報告備案審查工作情況。