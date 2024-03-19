23條｜卡梅倫：進一步損害港人權利自由並破壞《中英聯合聲明》

香港立法會3月19日全票通過《維護國家安全條例》， 英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）同日發聲明稱，新的法例將產生深遠影響，進一步損害香港的權利和自由，並破壞香港履行《中英聯合聲明》和《公民權利和政治權利國際公約》等國際義務。



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卡梅倫的聲明指出，香港作為國際城市的聲譽建基於尊重法治、機構獨立、高度自治，以及保護所有在當地生活和工作人士的權利和自由。這項迅速通過立法程序的新法律，將對所有這些領域產生深遠影響。

國家安全和境外干預的廣泛定義，將使那些在香港生活、工作和經商的人變得更加困難。該法例未能為當地活動的國際組織（包括外交使團）提供確定性，並將加強目前主導香港社會和政治格局的自我審查文化，使言論、集會和媒體自由持續被侵蝕。

他指，香港新的國家安全法例，整體影響是將進一步損害香港享有的權利和自由，破壞香港履行具有約束力的國際義務，包括《中英聯合聲明》和《公民權利和政治權利國際公約》。

他敦促香港當局尊重《基本法》規定的權利和自由，維護高度自治和法治，並按照其國際承諾和法律義務行事。