2元乘車優惠｜加強巡查8個月揭2宗違規　1人經聆訊後罰款1.4萬

政府去年6月起加強打擊不合資格人士違規使用2元乘車優惠，截至今年2月的8個月裡，與公共交通機構共進行約350次聯合執法行動，查驗共650條路線及約2,360名懷疑違規使用優惠人，發現兩宗涉違規個案交警方跟進，其中一宗個案完成聆訊，涉案乘客罰款約一萬四千元及須補繳少付車資共約二千元。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）人書面回覆立法會議員陳紹雄的質詢有關過去5年，打擊不合資格人士違規使用二元優惠計劃的每年執法行動次數和成效時指，過去5年，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士進行實地監察調查，共發現1,419宗懷疑違規使用個案。

至於已聆訊的個案，警方上月稱，經調查後，於去年12月1日以傳票方式檢控一名49歲姓劉男子，涉嫌違反《香港鐵路附例》。該男子於上月20日在東區裁判法院提堂，被裁定違反18項《香港鐵路附例》(第14A條)「沒有繳付車費等」，合共被判罰款港幣一萬四千四百元。

孫又指，為加強打擊不合資格人士違規使用二元優惠，運輸署由2023年6月起聯同專營巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法工作。截至今年2月底，共進行約350次聯合執法行動，查驗共650條路線及約2,360名懷疑違規使用二元優惠計劃的人士，其中共發現兩宗涉嫌違規個案轉交警方跟進。

他指，其中一宗個案已完成聆訊，涉案乘客被罰款約一萬四千元及須補繳少付車資共約二千元。另一宗警方正跟進調查。港鐵公司在同期執法行動中，共向約4,260名違規使用二元優惠計劃人士收取附加費。

此外，政府也交代由 2022年3月至2023年12月，2元優惠計劃的平均每日乘客人次，截至去年年底的平均每日總受惠人數逾272萬人次，65歲以上群組佔的比例大致維持於約六成，60-64歲群組佔比，則由前年3月的接近三成八，反覆下跌至去年底的三成三。

而在截至二月底的本財政年度，政府向專營巴士公司發還的的車資最多，超過14億1千萬，其次為港鐵的接近14億元，而總計發還的少收車資和船費逾億36.5億元。