民建聯倡重推租置計劃出售公屋　 料一年可幫補庫房百億

民建聯一項以公屋居民為對象的問卷調查發現，93.7%受訪者支持房委會重推出售公屋計劃（租者置其屋計劃）。民建聯認為居民的支持意向非常明顯，倡政府重推租置計劃，預計每年收入可達100億，大大紓緩政府財赤和加稅的壓力。



該黨提出多個改善出售公屋計劃的措施，包括以公屋戶的負擔力作為定價依據。



民建聯今年3月1日至10日，以街頭問卷方式訪問公屋居民，有效問卷為3648份，發現93.7%受訪者支持房委會重推租署計劃。民建聯房屋事務發言人陳學鋒指，現時是適合的時機研究重推租置計劃，因為一方面可回應公屋居民長期的自置居所的訴求，亦可釋放現有公屋的潛在價值，為政府或房委會帶來穩定現金流，估計每年可達100億，大大紓緩政府財赤和加稅的壓力，並可支持房委會未來每年4 萬個單位的龐大建屋計劃。

他建議以公屋戶的負擔力作為定價依據，並將每月供款連帶其他住屋開支的總住屋開支限制在公屋平均家庭收人的25%以內；粗略推算，平均單位售價不超過100萬。

陳學鋒會在今日立法會提出重推及優化出售公屋計劃的無約束力議案。

民建聯立法會議員李世榮則建議，把出售計劃的公用面積收窄，即出售計劃的土地界線僅包括地段內樓宇覆蓋部分及只供樓宇使用的設施，如泵房、配電設施等，土地的責任及權利將較舊計劃小，減少權責爭議及維護成本，屋邨其餘部分如車道、商場及休憩空間等由房委會保留及管理。他又建議，最終售價內包括一筆相等於1次大型維修的儲備金，預計不多於10萬元；儲備金由房委會管理，以便日後由房委會負責大維修工程的籌辦、管理及開支。

另一名民建聯立法會議員顏汶羽建議，屋邨的管理由房委會或房屋署擔任「公契管理人」繼續管理所有公共地方，業主只負責繳交管理費，但保留機制讓業主通過投票成立法團自行管理，以解決現時租置屋邨的管理問題。