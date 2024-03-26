直播｜特首李家超行會開會前見記者　料談及23條立法實施情況

行政會議經過三星期未有開會後，今日（26日）恢復會議。為《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》上周六（23日）生效，消息指有「第二代美國隊長」之稱馬俊文，因煽動分裂國家罪判囚5年，原定昨日（25日）出獄，惟因新例生效，馬因無法令懲教署長信納其不會危安國家安全，未獲減刑，為新法後首宗個案。



特首李家超在行會開會前見傳媒，觸及維護國安新例的實施情況，《香港01》全程直播。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（蘇煒然攝）

有「第二代美國隊長」之稱馬俊文，因煽動分裂國家罪成判囚5年，有指馬俊文因行為良好獲扣減刑期，原定昨日（25日）於塘福懲教所出獄。消息指，落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》生效後，新修訂《監獄規則》賦權懲教署署長，可考慮被告是否不會再危害國安，再決定是否減刑。消息指，馬因未能令懲教署長信納他不會危害國安，不獲減刑出獄，為新法後首宗個案。

消息指，外號「第二代美國隊長」的馬俊文，未獲減刑出獄。（資料圖片）

懲教署表示，不評論個別個案，《維護國家安全條例》對《監管釋囚條例》及《監管釋囚規例》 作出修訂，如某囚犯是因被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，則除非懲教署署長信納提早釋放該囚犯，不會不利於國家安全，否則不得將該囚犯的個案轉介予監管釋囚委員會考慮，適用所有正在服刑囚犯。