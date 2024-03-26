23條立法｜國安犯馬俊文不獲減刑　李家超：正常、一般不獲減刑

特首李家超今早（26日）出席行會前見記者時，回應有消息指原定昨日（25日）獲釋的國安罪犯、有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文，因維護國安新條收緊涉國安罪行囚犯的提早獲釋門檻，致未獲減刑，成新法例生效後首例時指，犯了涉及危害國家安全的嚴重罪行，「正常來說」都不會獲得減刑，形容這是「一般做法」。



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落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》上周六（23日）生效。根據新例，對《監管釋囚條例》及《監管釋囚規例》 作出修訂，如果囚犯是因為被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，除非懲教署署長信納該囚犯獲得減刑不會不利於國家安全，否則不得獲得減刑。

消息指馬俊文未獲減刑。（資料圖片）

有消息指，因煽動分裂國家罪成判囚5年的馬俊文，原定周一（25日）於塘福懲教所出獄。但由於落實23條的新例生，馬未獲減刑出獄，為新法後首宗個案。

對於馬俊文成為修例後首宗不獲減刑的囚犯，李家超表示，有關安排旨在「讓所有人都明白，犯咗涉及危害國家安全嘅嚴重罪行，正常嚟講都唔會獲得減刑」，他更形容這是「一般做法」，重申希望市民明白不要嘗試從事危害國安活動，「唔好以身試法」。

李家超又指，懲教署署長會按法律處理安排，若有人不滿不獲減刑的決定，「當然可以提出司法覆核」。