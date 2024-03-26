兩會｜談新質戰鬥力　陳勇：55導彈驅逐艦不怕與航空母艦同歸於盡

「新質生產力」成兩會熱門詞語，港區全國人大代表陳勇說，國家主席習近平對解放軍武警部隊的要求是「新質戰鬥力」，有055導彈驅逐艦不單能驅逐航空母艦，也不怕和它同歸於盡，是「換道超車」。



陳勇說，055導彈驅逐艦，不單可以驅逐該母艦，也不怕和它同歸於盡。（李宇婷攝）

陳勇在一個活動上說，習近平的要求除高增長發展外，如果外敵有航空母艦，中國航空母艦不如它，但是有055導彈驅逐艦，不單可以驅逐該航空母艦，也不怕和它同歸於盡，那就不是「彎道超車」，是新質生產力、高質量發展，是「換道超車」，外敵不敢輕易地冒犯中國，保住國家的繁榮昌盛的發展。

習近平參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高品質發展這個首要任務，因地制宜發展新質生産力。

陳勇說，江蘇本來的產業鏈已經很好，要在原有的領先的產業提升，例如本來做傳統汽車，短時間趕超美國、日本是不容易，「我們搞這些機械的話，可能不如它，我們就直接不要這一塊」，變成新能源的電動汽車，結果短時間就變成中國的新能源的電動車，不光是全國第一，銷量世界第一，而且進軍歐美市場。陳勇稱，往時歐美大亨嘲笑講「中國人竟然想搞汽車」，現在他們去很擔憂的表情說：「中國人搞汽車。」