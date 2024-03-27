冀中央再贈一對大熊貓　陳勇：很大機會國慶前成事

民建聯希望國家再向香港送贈一對大熊貓，身兼港區全國人大代表的陳勇估計，很大機會在今年十‧一國慶前成事，他續指屆時要安頓好大熊貓，千萬別如美國般餓瘦國寶。他相信全港市民會視牠們為掌上明珠，遊客亦會倍增。



陳勇（右）稱中央很大機會在國慶前再送贈一對大熊貓給香港（李宇婷攝）

建議大熊貓名命「治治」與「興興」

民建聯今年2月中已提出，包括表達香港盼望四川再次贈送國寶大熊貓。陳勇表示第一代居港大熊貓安安、佳佳先後離開，現只剩下2007年來港的盈盈與樂樂，海洋公園已隨時準備迎接新的大熊貓，趁中華人民共和國成立75周年之際，向香港特區再贈送熊貓，會賦予深厚意義，亦可向到港旅客，介紹大熊貓作為國家贈予香港特區的禮物，對外說好國家與香港特區故事。他建議熊貓的名字可改作治治、興興，體現由治及興。

2007年來港的盈盈、樂樂



陳勇今日（27日）與傳媒茶聚，被問到中央送贈大熊貓成事的機會時，指建議是徇眾要求，內地朋友包括國家媒體也很關注和認同，加上大熊貓是世界頂級親善大使，累極也不會「扭計、拒絕落場、擺明落你面」，香港很期待牠們來港，是聯通國際講好中國故事的契機，他感覺整體上向利好方向發展。

他續指，當新一對大熊貓抵港時要安頓好於海洋公園熊貓館，千萬別如美國般餓瘦國寶，香港要把牠們照顧得更好，相信全港市民會當牠們是掌上明珠，遊客亦會倍增。

他於茶聚後表示，預計很大機會在十‧一國慶前宣布送贈大熊貓。他稱，前陣子因忙於《基本法》23條本地立法工作無遐理跟進相關工作。

今年是中華人民共和國成立75周年，陳勇說將會籌劃舉辦多場高端論壇，包括探討如何加快大灣區建設，內容涉及北部都會區、中醫藥界、綠色生態產業鏈及愛國主義等。民建聯亦會推出「社區影院2024：愛國電影巡禮」及18區「區區有中醫」活動等。

成立聯絡拓展委員會

茶聚主題包括匯報民建聯的「聯通世界」工作，民建聯副主席周浩鼎指，已成立「聯絡拓展委員會」進行相關工作，近期委員會製作多條英文視頻，向外解說香港實況及反駁外地抹黑23條立法的言論。委員會未來會加強製作英文視頻，協助國際更認識香港的真實社會及經濟發展環境。

周浩鼎續說，委員會計劃走出去認識「新朋友」，擬到東盟、中東或「一帶一路」沿線國家及地區進行民間交流。他補充說留意到中東對香港及內地市場充滿興趣，當地反映過往對香港掌握的資訊未充足，希望與當地商界加深民間交流，同時希望將中東民間意見帶回特區政府。