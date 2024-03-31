五一遊行｜勞聯今年放棄入紙申請遊行　工聯會：全新形式爭取權益

《基本法》23條立法後首個「五一」勞動節，還有一個月便到，勞工團體以往都會舉辦遊行、集會爭取勞工權益。不過，據《香港01》了解，勞聯及工聯會今年再度棄辦遊行。去年臨時取消五一遊行的勞聯表示，上月曾討論應否復辦遊行集會，惟擔心與23條立法「撞期」，以免令社會討論失去焦點、甚至被騎劫，最終棄辦遊行集會，改以論壇及政總請願方式表達訴求。



作為全港最大工會的工聯會自2020年起停辦遊行，理事長黃國稱香港已踏入「由治及興」階段，今年仍不會舉辦五一遊行，但會到政總請願及舉行酒會，亦打算以「全新形式」為打工仔發聲，惟未有透露活動詳情，僅稱執行細節有待敲定。



+ 1

勞聯去年擬復辦五一遊行 惟憂掛號碼牌終撤回申請

以往「五一」勞動節，各大工會都會舉辦遊行、集會爭取勞工權益，不過近年因反修例事件及疫情停辦多年。去年社會復常，勞聯曾向警方申請在太子一帶遊行，當時曾預計約有200人參與，不過最終在「五一」前夕撤回申請，因警方當時遲遲未回覆，以及有工友擔心被要求掛上號碼牌遊行而卻步。

夏寶龍曾稱：遊行不是表達訴求的唯一方式

勞聯撤回遊行申請前半個月，正值港澳辦主任夏寶龍訪港考察，夏表明遊行不是表達訴求的唯一方式，稱過去的環保、民生遊行很容易被騎劫，誘發社會對抗，認為社會應該包容，求同存異理性溝通。

勞聯主席林振昇今日（31日）向《香港01》透露，今年未有向警方申請五一遊行。（資料圖片/歐嘉樂攝）

勞聯今年曾討論復辦遊行 擔心與23條立法撞期終擱置

勞聯主席林振昇今日（31日）向《香港01》透露，今年未有向警方申請五一遊行。他解釋，勞聯內部2月時曾討論今年會否重辦遊行集會，但成員擔心與《基本法》23條立法工作「撞期」，預計警方會為免遊行被有心人「騎劫」、借題發揮，而定下戴掛頸號碼牌等更嚴謹的要求，加上勞聯不想社會討論重點失焦，故成員均贊成今年不申請舉辦遊行或集會。

改為舉辦職安論壇 五一到政總請願

不過，23條立法較勞聯預期更早完成，被問到會否考慮復辦遊行，林振昇表示時間上未必容許，加上工友亦擔心戴頸牌會被僱主認出，所以工友對於參加遊行的意欲不大。林振昇表示，勞聯將於4月27日舉辦職安論壇，並於5月1日到政總請願，引起社會對勞工議題的關注及表達訴求。他預料，五一請願活動會有30人參加。

黃國透露，工聯會今年將以「全新形式」舉行五一活動，惟有關細節仍未敲定。至於傳統活動，如五一酒會及到政總請願則會如常舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

工聯會不辦遊行 黃國：全新形式引起對打工仔關注

本港最大的工會團體工聯會今年亦不會舉辦遊行集會。黃國回覆《香港01》查詢時表示，香港已踏入「由治及興」的階段，表達訴求的方式亦有所改變，認為重點不在於形式或人數多寡，關鍵是如何引起社會對打工仔權益的關注及增加對藍領的尊重。

黃國透露，工聯會今年將以「全新形式」舉行五一活動，惟有關細節仍未敲定，故不能透露詳情。至於傳統活動，如五一酒會及政總請願活動則會如常舉行。（資料圖片／李宇婷攝）

黃國透露，工聯會今年將以「全新形式」舉行五一活動，惟有關細節仍未敲定，故不能透露詳情。至於傳統活動，如五一酒會及政總請願活動則會如常舉行。

工聯會去年以記者會代替遊行，向政府表達訴求，邀請不同行業的基層工友分享自己工作的辛酸及訴求。當時會長吳秋北指，不同歷史時期賦予工會的使命也有不同，隨落實愛國者治港原則，本地的工運形態也將進一步改變。

社民連去年「五一」政府總部請願

去年「五一」勞動節，社民連5人到政府總部請願，質疑「五一」遊行未能舉辦，令本地勞工喪失一個重大的發聲平台。

前職工盟成員去年申辦遊行 惟突然取消申請

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪去年亦曾申請舉行500人五一遊行，稱希望承傳有二、三十年歷史的傳統遊行，惟黃迺元之後一度失去聯絡，杜振豪其後代為轉告，稱黃迺元情緒崩潰，主動簽紙取消遊行申請，限於《港區國安法》第63條，無辦法透露詳情。