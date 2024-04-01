三會2024｜委任過百名區選「敗部」　宋芝齡、民主思路葉浚生入局

新一屆「三會」名單出爐，2,999名成員今天（1日）起上任，為期兩年，掌握區議會選舉提名權。今屆「三會」成員較上屆大增466人，除了全體470名區議員入局「三會」，《香港01》統計至少有105名去年區議會選舉落選者，都獲委任為「三會」成員，佔「敗部」總數約78%，主要散落在分區委員會。除了傳統建制派自由黨宋芝齡、新民黨黃守東，亦包括中間派民主思路葉浚生、非傳統建制香港新方向馬志恆、黃樂妍，以及建制派實政圓桌莊豪鋒。去年區選直選全港最低票、僅253票孫逸仙，亦獲委任為油尖旺南分區委員會成員。



2024年3月，「三會」換屆在即，觀塘西分區委員會舉行最後一次開會。（陳嘉文Facebook相片）

去年稱不再委任區議員做分區會 今年全數入局「三會」

政府今日（1日）宣布委任2,999名「三會」成員，當中分區委員會佔1,937人、地區撲滅罪行委員會佔536人、地區防火委員會佔526人，任期兩年至2026年3月31日。上屆民主派主導區議會時，民政事務總署不再委任區議員做分區委員會成員，稱區議員已有充足機會發表意見，「希望委任其他人廣納意見。」最終，今屆做法一改再改，全體470名區議員獲委任為「三會」成員。

選舉改制後，「三會」成員擴大權力，掌握區議會選舉參選人提名權，而在現屆區議會的組成中，合共470個議席中，同時新增經由三會成員互選的176席地區委員會界別，所佔議席僅次於委任的179席。

2024年3月，「三會」換屆在即，油尖旺南分區委員會舉行最後一次開會。（潘景和Facebook相片）

78%區選「敗部」獲委任為「三會」成員 包括宋芝齡

「三會」成員人數由上屆2,533人增至2,999人，多出的466人除了因為所有區議員「入局」，亦因為不少去年區議會選舉「敗部」獲委任成「三會」成員。

《香港01》統計港九新界各18個分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會，發現至少有105名去年區議會選舉落選者，都獲委任為「三會」成員，佔區選「敗部」總數約78%。當中包括灣仔東分區委員會成員自由黨宋芝齡、灣仔西分區委員會成員新民黨黃守東。

地方直選全港最低票、出選油尖旺南只有253票的孫逸仙，獲委任為油尖旺南分區委員會成員。

民主思路、香港新方向、實政圓桌均有代表入局

除了傳統建制獲委任為「三會」成員，中間派民主思路非傳統建制葉浚生都有份。他原本出選離島區議會直選，現在獲委任為天水圍北分區委員會成員。非傳統建制香港新方向馬志恆獲委任為九龍城區撲滅罪行委員會成員；香港新方向黃樂妍獲委任為黃大仙西南成員；香港新方向李嘉駿獲委任為北區撲滅罪行委員會成員。

實政圓桌莊豪鋒出任屯門大興及山景分區委員會成員，實政圓桌去年派5人參選區議會僅1人獲足夠提名入閘。被揭2019年區議會選舉曾提「五大訴求、缺一不可」的經民聯陶皜訊，亦獲委任為天水圍北分區委員會成員。

民建聯祝慶台由沙田轉到離島 白俊達油尖旺轉到灣仔

民建聯沙田支部前主席、去年出選沙田南區議會選舉落敗的祝慶台，今年轉區出任離島區撲滅罪行委員會副主席。新民黨印度裔的白俊達去年出選油尖旺南地方直選，今年獲委任為灣仔東分區委員會。