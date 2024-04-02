卓永興娶新抱　導演兒子卓亦謙可趕領2萬新生嬰獎勵｜政壇諸事町

政務司副司長卓永興周日（31日）娶新抱，兒子卓亦謙與拍拖多年的女友許家茵結婚，展開人生新的一頁。卓亦謙向來是爸爸口中的「叻仔」，去年底憑《年少日記》奪得台灣金馬獎「最佳新導演」，他透露與許家茵本身只在社交平台Instagram互相追蹤，之後因為撰寫《年少日記》劇本，令兩人打開話題匣子，「第一次約會就傾通宵，食埋早餐先捨得分開。」



卓永興主責去年10月施政報告推出的2萬元「新生嬰兒獎勵金」，計劃至2026年10月結束，未知卓永興會否鼓勵兒子把握機會領取獎勵金呢？



政務司副司長卓永興3月31日早上到西九高鐵站出席活動，為香港青年協會中學生訪問湖南長沙的出發禮致辭，身穿粉紅色外套，原來當天兒子卓亦謙結婚。（卓永興Facebook相片）

卓亦謙周日結婚 爸爸卓永興當天早上仍忙於公務活動

卓亦謙昨天（1日）在Instagram貼上結婚照公布喜訊，只簡單地說一句：「I love you」。多名娛樂圈朋友留言恭賀，包括歌手蔡卓妍、演員余香凝、廖子妤等。卓亦謙與女友許家茵的婚禮，原來周日（31日）已舉行，不少好友出席婚禮後，在社交平台貼相和短片恭賀一對新人。卓亦謙爸爸、政務司副司長卓永興當天早上仍有到西九高鐵站出席活動，為香港青年協會中學生訪問湖南長沙的出發禮致辭，身穿粉紅色外套。

▼卓亦謙與女友許家茵婚禮相片▼



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卓亦謙與妻子相識與《年少日記》有關

卓亦謙透露與妻子許家茵的相識，都與《年少日記》有關，本身二人只是Instagram互相追蹤的網友，卓亦謙憶起有一次見到許家茵發布一則限時動態（IG STORY），以精簡的文字幽默諷刺曾經傷害她的人，令他更加留意許家茵。後來，卓亦謙正撰寫《年少日記》劇本，許家茵問為何想出這個題材，令二人展開討論，「第一次約會傾通宵，第二朝食埋早餐先分開」，可謂愛得痴纏。

卓亦謙的好友在社交平台上載影片，透露外父想「快d有手信」。（卓亦謙Instagram轉載片段）

外父冀「快d有手信」 卓永興會否鼓勵領新生嬰獎勵金？

卓亦謙的好友在社交平台上載影片，透露外父想「快d有手信」。卓永興主責去年10月施政報告推出的2萬元「新生嬰兒獎勵金」，計劃至2026年10月結束，未知卓永興會否鼓勵兒子把握機會領取獎勵金呢？

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卓永興：希望卓亦謙繼續努力，活出自己一片天

卓亦謙去年11月憑執導的電影《年少日記》奪得台灣金馬獎「最佳新導演」，他當時說獲副司長爸爸讚叻仔，又稱父親不似戲中鄭中基的暴躁嚴父角色，透露父母完全沒阻止他讀電影，並且支持他拍電影。卓永興在頒獎禮前表示，作為父母，兒子有自己喜歡的工作，「我十分高興，希望他繼續努力，活出自己的一片天」。