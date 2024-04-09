直播｜李家超：政府購入巴黎奧運轉播權 稱費用低、物有所值
撰文：馮子健 文睿 李宇婷
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行政長官李家超今早（9日）行政會議開會前見記者，預料傳媒聚焦垃圾徵費會否繼續推行，因全國僑聯前副主席盧文端撰文指，垃圾徵費當年是由極端反對派提出的不可能任務，建議當局在現時的先行先試結束後，重新考慮是否押後或停止計劃，引發討論。《香港01》全程直播記者會情況。
垃圾徵費「先行先試」計劃本月1日開始推行，至今一星期，全國僑聯前副主席盧文端昨日（8日）在《明報》撰文，稱計劃的「亂象」反映社會還未準備好推行計劃，促請政府押後或擱置垃圾收費，否則擔心會干擾政府及社會聚精會神謀發展，不符合香港社會整體利益和期望，相信也不是中央希望見到的局面。
盧文端更指，垃圾徵費是當年由激進反對派提出，是上屆政府在泛政治化高壓下的政策，屬不可能任務，應堅決擺脫環保道德綁架。
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