鄭雁雄分享全國兩會精神　陳國基及陳茂波稱深受啟發和指引

中聯辦主任鄭雁雄昨天（9日）應特區政府邀請，到政府總部出席「學習全國兩會精神座談會」。政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波出席活動後均在社交網站表示，鄭雁雄在會上深入淺出、系統地分享今年全國兩會的重要內容，讓他們深受啟發。



陳國基指出，鄭雁雄見解精闢獨到，勉勵港府要從七個方面深刻把握全國兩會的主要精神。對於鄭雁雄所強調，要以高水平安全保障高質量發展、以高質量發展促進高水平安全，他深有同感。

陳國基表示，從香港特區實現由亂到治的深刻經歷可見，要真正發展經濟、改善民生，讓廣大市民安居樂業、市面百業興旺，一個安全穩定的社會環境必不可少。香港特區上月成功完成《基本法》第23條立法，切實落實憲制責任和歷史使命，令香港在由治及興的新征程上走得更穩、走得更快。

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陳茂波也稱，鄭雁雄有系統及全面地分享參加全國兩會的收穫和體會，指要從「七個方面」深刻把握兩會的主要精神，幫助他們從宏觀角度和實踐向度更深入思考和學習兩會精神。這對日後把兩會精神貫徹落實到日常工作中，帶來重要的啟示和指引。

陳茂波指出，鄭雁雄的分享為特區政府的工作帶來很大的鼓舞，他將與特區政府的同事繼續深入學習全國兩會的精神，以緊迫的時代感、歷史感全方位推動香港的社會和經濟發展，以發展作為破解社會中各項問題的重要抓手，並讓香港繼續在國家新時代、高質量發展的進程中，作出獨特和更大的貢獻。