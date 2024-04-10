華豐大廈三級火｜油尖旺5間酒店免費讓災民入住　梁熙牽頭聯絡

油麻地佐敦道華豐大廈今日（10日）早上發生三級火，5人死亡，多人昏迷。家族經營酒店業務的民建聯立法會議員梁熙聯絡油尖旺區酒店免費提供房間，讓災民入住。



參與酒店包括：旺角希爾頓花園酒店、尖沙咀美麗華酒店、旺角智選假日酒店、九龍彩鴻酒店、One Dundas Serviced Apartments，暫時合共提供約20間房間供受影響住戶入住，直至大廈解封，有需要人士可於火警現場與民政處聯絡，免費房間數量有待下午酒店退房時段結束後再增加。



梁熙表示，過去曾在油尖旺社區服務多年，對火警造成多人死傷感到傷痛，希望能出一分力協助受影響居民。（資料圖片/盧翊銘攝）

油尖旺5間酒店免費讓災民入住

梁熙表示，過去曾在油尖旺社區服務多年，對火警造成多人死傷感到傷痛，希望能出一分力協助受影響居民。他說，今次火災主要影響低層住戶，部分單位屬劏戶，相信低層住戶今晚亦難以歸家，故立即聯繫區內酒店，了解可提供的酒店房間數目，讓受影響居民今晚可免費居住。

連同梁熙家族管理的酒店在內，至今已有5間酒店響應，包括旺角希爾頓花園酒店、尖沙咀美麗華酒店、旺角智選假日酒店、九龍彩鴻酒店、One Dundas Serviced Apartments。梁熙感謝酒店響應，五間酒店暫時可合共免費提供約20間房間供受影響住戶入住，直至大廈解封。

梁熙料40戶受影響 有需要人士可聯絡民政處安排入住

梁熙說今次火災主要影響低層住戶，相信大廈第一、二層未能在今日解封，預計約有40戶受影響，以住客及劏房戶為主，相信他們今晚難以歸家，免費酒店房間將由民政事務署負責分配，有需要人士可於現場與民政事務署聯絡。

梁熙表示，免費房間數量有待下午酒店退房時段結束後再增加，但由於香港正舉辦不同國際展覽，所以酒店房間緊張，「間間都係得幾間空房，非常之爆」，呼籲有空置房間的酒店能提供援助。