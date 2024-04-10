輸入外勞｜孫玉菡拒納入飲食業　下月推新表格冀助縮短申請時間

補充勞工優化計劃去年起接受申請，涵蓋26個通常不包括在補充勞工計劃下的職位類別，為期兩年，勞褔局局長孫玉菡今日（10日）指勞工處下月推出適用於常見職位的申請表格，僱主採用新表格，並填寫「常見職位」申請表上的指定資料，可縮短處理申請的時間。孫玉菡又表明暫時仍無意容許飲食業輸入外勞。



孫玉菡（歐嘉樂攝）

孫玉菡今（10日）在立法會大會上說，補充勞工優化計劃至推行至今年3月底接獲3701申請，涉及3萬7千多名勞工，包括2萬9千多名打算從事過往一般不得輸入的職位；同期，優化計劃下獲批的申請為964宗，涉及5134名輸入勞工，包括2318名獲批從事過往一般不得輸入的職位類別。此外，除已獲批申請外，優化計劃推出後接獲的申請中，有993宗已展開或完成本地招聘，涉及申請輸入11886名勞工，勞工處預計絕大部分申請可於今年第二季完成審批，具體獲批數字要視乎本地招聘結果及個案的申請內容。

為改善流程，勞工處下月起推出適用常用職位申請表格，孫玉菡指僱主用新表格填寫指定資料，可縮短申請時間，勞工處會通過內部調配人手盡快審視申請。他強調，申請僱主必須在本地刊四星期招聘廣告的規定沒有縮短空間，必須展示有招聘本地人的誠意，過去七個月只處理二千多個申請，未來三個月能處理一萬一千個申請，較多申請涉及飲食酒店零售。

暫不考慮將飲食業輸入勞工計劃

代表零售界的自由黨立法會議員邵家輝期望飲食業能納入輸入勞工計劃；自由黨黨魁兼飲食界議員張宇人更明言希望局方大刀闊斧幫助業界。但孫玉菡回應指，暫未有計劃把飲食業納入行業輸入勞工計劃。

計劃保障本地勞工優先就業

勞聯立法會議員周小松擔心輸入外勞影響本地勞工就業，會否按行業職位空缺設輸入上限，孫玉菡重申計劃本身保障本地勞工優先就業，四星期本地招聘後仍未能請到足夠人手，才能通過外勞填補。

至於新一輪人力推算工作第三季完成，建制派班長廖長江問到會否借機會全盤檢視輸入人口政策包括制訂外勞培訓等配套，孫玉菡預計可按時公布推算結果，再制訂對應措施。

選委界立法會議員洪雯指，現時很多等待審批單程證來港人士不能工作，認為應優先讓他們工作。孫玉菡說他們可通過輸入勞工來港工作，但不應優先讓他們工作，僱主應按需要挑選適合的勞工。