垃圾徵費｜李慧琼憂8月推行招民怨　謝偉銓不應遇難避事

立法會今日（11日）續會，辯論將垃圾收費計劃押後至8月1日實施的附屬法例。民建聯議員李慧琼擔心如果8月如期推行垃圾徵費，會引起混亂，令更多市民抱怨和投訴。不過，新思維的狄志遠指社會關注的是政府的執行能力而非法例本身，表明反對擱置計劃，又指若擱置恐損害政府管治威信；謝偉銓亦表明政府不應有法不依、遇難避事，又質疑相關主體法例通過逾兩年，為何臨門一腳出現如此多甩漏？



李慧琼指，垃圾徵費用意十分良好，但不少市民關注社區回收設施不足，特別是廚餘機嚴重不足，亦有商戶擔心營運成本上升，認為都需要政府審慎處理。她又認為，社會經過廣泛深入討論徵費和回收議題後，不少人的分類回收意識已經提高，當局可利用契機加強相關工作，包括可考慮強制回收。

狄志遠：社會關注政府執行能力 擱置損管治威信

新思維狄志遠表明不贊成擱置計劃，認為垃圾收費的出發點值得支持，但政府推行措施時力有不逮，破綻百出，面對社會質疑，回答笨拙，好事變成壞事。他認為社會的關注重點並非源於法例，而是政府的執行力，認為當局應重新部署，為不同行業制訂指引，改良回收設施網絡，加強宣傳教育。如果政府因為困難就擱置計劃，將嚴重打擊管治威信。

江玉歡問前官員為何任內未做好回收？

不過，選委界議員江玉歡不認同延後徵會令政府威信受損，認為若在現時情況下硬推計劃反而令市民抱怨更多，她更不點名反問一些反對延後計劃的前官員：「為何在任時，未有做好回收？」她強調，延後推行計劃，有助當局做好推行計劃的細節安排。

自由黨議員邵家輝市民支持環保但背後需要金錢，他認為8月1日並非合適時間推行徵費，因現時的經濟情況下，很多中小微企難以配合，若然把增加的成本轉嫁消費者，將有損本港的競爭力。

謝偉銓：不應有法不依、遇難避事

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓不滿政府未有做好徵費的配套，質疑為何相關法例通過逾兩年，為何臨門一腳仍有如此多甩漏？他指強調政府不應決而不行、不能有法不依，強調保護環境是要付出，企業成本會增加，市民的習慣也要改變。作為資深議員的他指過去也曾到外地考察回收設施，指日本等地已實施徵費多年，無理由香港做不到。他要求政府在目前的試行期做好宣傳解說，而非遇難避事擱置計劃，否則過去十多年的工作便白費，香港的垃圾棄置量無法減少，政府要用更多公帑和土地，興建更多堆填區同焚化爐。他指：「到時有份要求擱置垃圾收費嘅人士，就唔好又話因為有地區人士反對，而唔支持有關嘅工程計劃。」