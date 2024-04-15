國安日｜夏寶龍：由治及興是創新變化道路　不能舊思維解決新問題

撰文：文睿
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今天（15日）是「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會早上在灣仔會議展覽中心舉行開幕典禮。港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京視像連線出席典禮，擔任主禮嘉賓發表演講，有別於去年親身來港出席。

夏寶龍表示，香港結束動盪的一面，擺脫了政治爭論，仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的，「那些見不得香港的人去哀鳴吧」。夏寶龍提醒，要及時把握新質生產力帶來的發展機會，香港要在變局中打開新發展的新篇章，指香港一直都在創新變化的新道路，強調不能以舊有思維解決新問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（直播片段截圖）

夏寶龍今年視像致辭　港澳辦全體領導班子現身

港澳辦主任夏寶龍去年4月15日親身來港出席「全民國家安全教育日」，並來港考察數天。今年2月已訪港7天的夏寶龍，今次率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。

會上播放了有關《基本法》23條立法過程的片段，包括政府籌備立法工作過程、立法會完三讀通過23條草案等時刻，指香港未來會專注拼經濟、拼發展，鞏固香港八大中心的地位。

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夏寶龍：香港已擺脫政治爭拗　仍是營商環境最好的地方

夏寶龍在北京實時連線，視像發表講話，他提到國家主席習近平提出國家總體安全觀已十周年，提到「一國兩制」的根本宗旨是為了維護國安。夏寶龍提到，今年3月19日立法會全票通過23條立法，更在3月23日刊憲，達到歷史性時刻，對香港實現由治及興有深遠影響。

夏寶龍指，今天的香港結束了動盪的一面，擺脫了政治爭論，今天的香港在《國安法》護航下，終於迎來由治及興、讓廣大市民過上更好生活的時機。在新起點上，他指只有全力拼搏才能達到「一國兩制」的精彩篇章。

夏寶龍表示，2019年修例風波是永遠不能忘的痛，大家都明白無國安，家安亦會無從談起，《國安法》實施後，市民明白這是保障國家、家庭、權利、自由等的法例。他說，香港以往大門大開，任憑大賊自由出入，現時則如同加裝了防盜系統，可以分辨到誰是盜賊。

夏寶龍：香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的

他又指，香港仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮，不是幾篇文章可以唱衰的，那些見不得香港的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌。

夏寶龍說，「一國兩制」是香港最大的優勢，以往「馬照跑、舞照跳」也是基於「一國兩制」而有的，強調中央對「一國兩制」的方針從未動搖，「過去沒有變，現在不會變，未來也沒必要變」，重申香港因為有「一國兩制」，才有一國之利，維護好一國，才能更好推廣兩制，正是因為有「一國兩制」，國家才會有求必應，更多挺港、惠港措施陸續有來。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

夏寶龍：香港不能一成不變　把握新質生產力發展機會

再者，夏寶龍說香港經過一代又一代人的打拼，實現了不少引以為傲的金牌，香港有國際重要銀行、最大人民幣離岸中心、商業網絡遍佈全球、鐵路發達、香港是全球壽命最長的地方，是香港過去賴以成功的獨特優勢。他重申，一個地方的發展需要因應時勢而改變，不能一成不變。

夏寶龍提醒，要及時把握新質生產力帶來的發展機會，建設智慧港口，根據香港科研條件，有選擇地發展香港所長，構建新優勢。他又指，中國過去未有因為「中國崩潰論」而崩潰，中國未來發展光榮，香港融入國家發展，就是融入世界第二大經濟體帶來的無限商機、14億人的龐大市場等。

他表示，香港融入國家發展大局進入快車道，最重要之一的是要融入粵港澳大灣區，稱該灣區有望成為全球灣區之首，香港應加強參與建設，加快推動灣區建設等。

港澳辦主任夏寶龍在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，發表演講。（直播片段截圖）

夏寶龍：由治及興是創新變化道路　不能舊思維解決新問題

夏寶龍提醒香港要展現新擔當，當今世界動盪不安，香港在變，消費模式在變，「今日的中國，已非昨日的中國」，提醒香港要在變局中打開新發展的新篇章，指香港一直都在創新變化的新道路，強調不能以舊有思維解決新問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

他深信特首李家超會帶領香港達到由治發興；相信業界會不斷激發出新創意，在新形態中發展出新市民；堅信青年會在由治及興的道路上努力追夢等。

他重申，香港人總能抓住機遇，浴火重生，任何事都阻擋不了香港發展，深信香港可以以「獅子山精神」發展，香港將以更開放的心態，深信香港的發展會繼續滾滾向上，不可阻擋。

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