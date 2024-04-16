直播｜李家超：不遵辦消防安全指示將增罰則　並主動介入執行指示

行政長官李家超今天（16日）出席行政會議前會見傳媒，預料觸及「全民國家安全教育日」開幕禮上港澳辦主任夏寶龍的講話。夏寶龍提醒香港要創新求變，不能用老眼光看待新形勢，要多用新思維解決問題，更點名行政長官李家超作為第一責任人，要排除困難和干擾，以「更有力」的舉措推動香港由治及興。《香港01》全程直播。



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特首李家超提到昨日（15日）的「國家安全日」，是23條立法後首個「國家安全日」，意義非凡，加上港澳辦主任夏寶龍在線上發表講話，支持香港發展，又提到夏寶龍提到今天的香港終於迎來謀發展、拼經濟的時機，而香港要迎來由治及興必須要達到五個「必須」。他說自己有在會上致辭，分享了維護國家安全及拼經濟的工作，如未來更好結合有為政府、高效市場；發展新質生產力；發展內部經濟，支援中小企發展等。

李家超表示，重視23條立法後的良機，香港可以聚焦發展經濟，感謝夏寶龍對香港的關心，有五點領會，包括講話是針對全港市民說的，港府會咬定發展目標，工商界要順應發展、創新，為香港添磚加瓦，廣大青年要將讀萬卷書 行萬里路結合起來；第二，香港正經歷經濟轉型期，以往香港轉型時，都能不怨天尤人、應變、懂變；第三，香港應抱有獅子山下精神；第四，國家擁有14億人口市場，香港近水樓台，商機無限；第五，香港要拼搏進取，把握好機會，創造出新功夫。

夏寶龍促港求變創新 由治及興靠特首「更有力」推動

《基本法》23條立法後首個「全民國家安全教育日」，重點落在謀發展、拚經濟的方向，港澳辦主任夏寶龍致辭時首次定義「由治及興」的本質，是一條創新變化之路，提醒不能用老眼光看待新形勢，要多用新思維解決問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事」，不過寄語香港「金字招牌」獨特地位和優勢要鞏固，但並非一勞永逸。

夏寶龍點名行政長官李家超和特區政府作為第一責任人，要排除一切困難和干擾，咬定發展目標，堅信他會以「更有力」的舉措推動香港由治及興，大力引進全球高端創新人才，發展金融科技、智慧港口，並推動新産業發展，構築香港新的競爭優勢。

囑香港提升優勢 列舉七「金招牌」非一勞永逸

除了要創新求變，夏寶龍亦叮囑香港要鞏固和提升本身的獨特優勢，他一口氣列舉出七個香港的「金字招牌」，包括擁有全球最大貿易中心、國際金融中心、航運中心、最自由經濟體等，要發揮好才能提升國際競爭力，惟叮囑「傳統優勢不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸」，寄語香港要「順勢而為，順時而為」，建立新優勢。