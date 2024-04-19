新田科技城｜環團質疑環評報告違規　4大商會發聲明促早日上馬

10個環保團體日前向環諮會發聯署信，促請環諮會建議環保署，否決有關新田科技城項目的環評報告，因至少有35處涉嫌違反環評法定要求，亦有至少27項技術評估和數據錯漏。但本港四大商會發聲明，大力支持特區政府就新田科技城的發展規劃，並相信有關規劃已在發展與保育方面取得平衡，期望各界早日凝聚共識，讓項目早日上馬。



另外，民建聯立法會議員劉國勳也指支持環評報告，認為報告跟足要求進行，評估的範圍已包括工程的最新範圍及工程邊界以外500米範圍，他支持報告的建議和提出的措施，相信環保署亦會做好嚴格把關，



新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會表示，大力支持特區政府就新田科技城的發展規劃，認為本港正處於產業轉型關鍵時刻，科技城將會是帶動本港邁向新型工業化的重要引擎，相信規劃已在產業發展及環境保育方面取得平衡，期望各界早日凝聚共識，以務實、靈活的態度解決分歧，令發展項目早日上馬。

聲明指出，新田科技城佔地1004公頃，根據環評報告，有超過240公頃的建議發展範圍是位於濕地保育區和濕地緩衝區，當中超過6成、即約144公頃是棕地和已填平的魚塘 ，並且包括邊境管制站等已發展用地，餘下近4成、即約90公頃魚塘，近半已荒廢或沒有養殖活動，引起保育關注的正是這90公頃土地。規劃中存在爭議的土地面積佔比不高，絕不應該因此而拖慢整個項目的發展。

四大商會指，發展科技城是各界基本共識，工商界亦十分支持環保，目前的分歧並非不可解決。香港正值產業再一次轉型的關鍵時刻，科技城發展不容有失，各界應以大局為重，努力尋求最大共識，令項目可全速推進。工商界同時促請政府在不影響科技城發展進度的前題下，制訂各種應對策略，確保工程早日開展，以免窒礙創科及新型工業化發展，影響香港長遠發展。

劉國勳：環評報告嚴格按照法例和技術備忘錄要求進行

另外，民建聯議員劉國勳指環諮會下星期一（22日）將審議新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，雖然環評報告嚴格按照法例和技術備忘錄要求進行，環保署亦做好把關，報告亦提出確保不會導致濕地生態功能及承載力上有任何淨損失的緩解措施，包括建設三寶樹濕地保育公園。惟仍被部分環團質疑。

他認為，新田科技城是北部都會區的重要發展區域，為創新科技發展提供土地供應，是未來香港新經濟佈局的重要發展，項目應快發展，配合河套區發展，與深圳及大灣區做好協同效應，攜手做好創科產業。