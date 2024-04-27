劏房｜8月交報告須小心思考起始租金　何永賢：不想有人流離失所

房屋局局長何永賢今日（27日）在電台節目表示，有信心在2026至2027年度前，達成興建3萬個簡約公屋單位目標，首個位於元朗的簡約公屋項目，營運合約招標已收到8份標書，現正進行評核。



劏房問題方面，「解決劏房問題」工作組8月須提交報告，身兼工作組副組長的何永賢指會針對解決通風、衞生消防等問題，為「劏房」居住環境設定最低標準必須要恰當，訂得太高或太低。



對於有建議訂立劏房起始租金，身兼工作組副組長的何永賢指需要小心思考：「我哋多次強調，不想有人流離失所，如有最低標準取締劣質劏房，即留下恰切居所，如恰切居所都有起始租金，會否加速分間單位取締的力度？」



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有信心2026/27年度達成興建3萬簡約公屋單位目標 今年中開始接受入住申請

何永賢在電台節目表示，簡約公屋今年中開始接受入住申請，會主動向輪候公屋3年或以上的市民發信，亦會建立中央網站接受申請，房委會的公屋申請中心會設有簡約公屋查詢窗口，當局會視乎申請者家庭狀況，例如有否長者或年幼子女等作出審批，盡快幫助他們轉變環境。

何永賢指，三個簡約公屋項目合約已全面動工，團隊很有實力及士氣，很有信心2026/27年度達成興建3萬個簡約公屋單位的目標，當中最後一個位於馬鞍山、佔800多個單位的項目亦正在籌備，而首個位於元朗的簡約公屋項目，營運合約招標已收到8份標書，現正評核。