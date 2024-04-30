直播｜最低工資擬引入可加不減機制　李家超：好快公布決定

行政長官李家超上周預告短期內公布最低工資檢討機制的未來路向。有消息指，最低工資檢討將由「兩年一檢」改為「一年一檢」，並引入「可加不減」方程式，根據前一年的本地生產總值及消費物價等數據計算最低工資調整幅度。李家超在今日行政會議開會前見記者，相信此議題會備受關注，《香港01》全程直播記者會情況。



4月23日，李家超行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

消息指，已實施13年的法定最低工資將會改制，檢討機制擬由兩年一檢改為「一年一檢」，並擬引入「可加不減」計算方程式，參考本地生產總值（GDP）和甲類消費物價指數數據，即與本地經濟增長掛鈎，若遇上通縮的年頭，則不會隨通縮下調最低工資水平，只會凍薪。

李家超指被問到消息是否屬實，以及行會成員張宇人擔心削弱香港競爭力，做法是否符合社會利益，他回應說，政府會仔細考慮最低工資委員會的報告，很快會公布決定，「有決定會即時向大家公布」。他說最皇要保障有合理工資，確保不會令低工資崗位流失，做法要取得平衡，既讓經濟發展，又讓最低工資計算方法不複雜、易明。

李家超在開場白又提到，香港社會安全穩定，施政焦點全力拼經濟，重點把握國家機遇。他指國家移民管理局公布多項便民的措施，包括商務簽署全國通辦等措施方便人才來港，可以一簽多行，有效期5年，最多逗留30天等。

他指全國通辦帶來的經濟效益很多，中央惠港措施陸續有來，包括早前新增西安、青島為個人遊城市，兩周前中國證監會的5項新措施，亦為市場帶來重要的提振作用。他感謝中央支持，會匯報並商討惠港措施，尤其是開放更多個人遊城市來港。他期望香港各界加強自身優勢，積極作為、自強不息，創新、創造、應變、懂變。