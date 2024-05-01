最低工資｜孫玉菡：對商界影響不大　方程式計算是合理安排

勞工及福利局局長孫玉菡今日（1日）勞動節去探望工友，及後見記者時稱，最低工資將以方程式計算，機制會可加不減，又指領取最低工資的工友不多，僅佔勞動人口的0.6%、約1.7萬人，對商界影響不大，小小的漣漪效應可以接受，機制實施約5至10年後會再檢視。



有提問指，有人認為加最低工資後，工友的薪金都沒有很大改善，孫玉菡稱本次方程式年月增長下，一定高於通脹。他又稱，方程式計算下，就算經濟轉差亦不會減，長遠是會有利，希望在保障基層勞工之餘，與整體競爭力取得平衡。



孫玉菡（資料圖片/立法會直播截圖）

孫玉菡：最低工資按方程式計算下 累計增幅必然高於通脹

孫玉菡稱，新機制下方程式按照通脹及經濟增長而調整，其中經濟增長因素是若果當年經濟增長超過過去10年的平均數，就會上調增長幅度差額的20%，封頂是1%。但方程式不會減少最低工資，強調經濟不好不受影響，經濟好就會加，指方程式是合理安排。

有提問指，有人認為就算加最低工資，工友薪金都沒有很大改善，孫玉菡稱本次方程式年月增長下，一定高於通脹，又指出香港絕大多數人工資都較最低工資多，並強調如香港經濟繼續有活力，大家都會受益。

機制保守？ 孫玉菡：方程式計算合適、穩定性強

坊間有稱方程式過於保守，孫指關鍵點是機制不會減少最低工資，為最基層勞工提供保障。至於有人希望取消經濟增長的封頂措施，他表示現時方程式比較合適、穩定性強。

對於今日與多位工友見面，孫玉菡稱今天見到的保安工時是8小時，清潔早更、夜更是4小時，大家都認為合理，做得開心。