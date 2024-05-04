鄧炳強帶隊參加單車比賽　當選最佳隊長　下屬咁嘅樣｜政壇諸事町

保安局局長鄧炳強周五（3日）下午帶領保安局一眾運動精英，到赤鱲角亞博館參加「香港國際機場同業單車比賽」，首次體驗電競單車。「我同團隊當然全力以赴，好玩又好攰！正所謂友誼第一，比賽第二。」他說結果都不失禮，「仲獲頒最佳隊長獎添！」



鄧炳強在Facebook分享一張相片，看到他獲悉當選最佳隊長時high到爆一刻，下屬都為他歡呼拍掌。不過細心看，後面有位壯男下屬當時愕然O咀，真大膽。不過這張相是記錄這一刻，下一秒壯男表情已是另一個意思，為鄧Sir喝采。



保安局的相片捕足局長鄧炳強（前右一）獲頒最佳隊長獎時十分興奮，但後面的一位男下屬（後右一）呆了Ｏ咀，不知有無被召見呢？（鄧炳強Facebook圖片）

鄧炳強在Facebook撰文，指有其他政府部門、紀律部隊、機管局、民航處同航空公司等代表一同比賽，旨在一齊宣揚做運動的健康生活模式。

（左二起）政府飛行服務隊總監胡偉雄機長、入境事務處處長郭俊峯、消防處處長楊恩健、保安局局長鄧炳強、機管局行政總裁林天福、警務處處長蕭澤頤及海關關長何珮珊均有參加比賽。（鄧炳強Facebook圖片）

爆沙頭角手打牛漢堡好味秘訣：「肉」速則不達

不過鄧局長近期真似乎需要多運動，他日前上載沙頭角十大美食系列另一短片，見他胃口大開。至愛港式奶茶的他一邊喝大熱「樽仔奶茶」，再吃餐廳的手打牛肉漢堡包和獲一無二的鹹牛肉煎蛋菠蘿包，建議入沙頭角禁區旅遊的市民要記得品嚐。

他大讚手打牛肉漢堡包肉汁豐富，香甜鬆軟，老闆娘向他公開秘訣是要慢慢煎，「正所謂『肉』速則不達，所以要慢慢煎。」