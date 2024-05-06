就業調查：近六成打工仔滿意薪酬但對前景欠信心　失業期延長

本港最新失業率回升至百分之三，民建聯發表最新的就業前景信心調查發現，逾八百名受訪者當中，接近六成表示對現時工作的薪酬福利表示滿意，但約五成表明對未來一年薪酬福利有改善的信心不大，也有近六成表示無信心能另覓得薪金更高的工作。



調查同時發現，失業期長於半年的比率增加近20%增至30.9%，但失業人士對於找到工作的信心則有回升，接近四成稱有信心在半年內能找到工作，而完全無信心的由去年6至7月的33.4%大減至最新只有7%。



民建聯定期進行就業前景調查，最新一次於今年4月5至11日，以隨機抽樣方式抽取電話樣本，利用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，由真實訪問員進行電話問卷訪問，成功訪問810名、操廣東話的成年市民。有超過六成受訪者對個人薪酬福利傾向滿意，分別有57.7%表示滿意及3.7%稱非常滿意。但值得留意的是，依然有三成以上受訪者對於薪酬福利傾向不滿意。

近六成受訪者無信心能另覓薪金更高工作

另外，雖然大部份受訪者對薪酬福利現況傾向滿意，但礙於地緣政治不明朗因素，加上全球經濟仍然較疲弱，本港經濟環境復甦比預期緩慢，因此對前景無信心。超過一半受訪者對於未來一年工資及福利上漲傾向無信心，但同時也有約四成受訪者稱對薪酬福利會有改善表示有信心或非常有信心。同時，近六成受訪者對未來一年能成功另覓薪金更好的工作傾向無信心。

至於失業人士失業持續期，若與2023年6至7月進行的同類調查數據比較，失業長於半年的有上升趨勢，但失業三個月至半年則大幅減少超過11%，由16.3%降至4.5%。

不過，雖然失業期長逾半年者上升，但受訪者對能否在半年內尋找到工作，相較去年6至7月的結果較正面，非常有信心由5.5%大幅上升至22.8%；幾有信心由13.8%上升至18.5% ；不太有信心由30.6%微跌至27.7%；完全冇信心由33.4%大幅下跌至7%。

此外，調查有問及退休或家庭主婦未來一年返回職場的意欲，有86.4%表示無打算，民建聯立法會議員顏汶羽認為反映有極大空間釋放婦女勞動力，有需要推行及研究更多在職婦女及家庭支援政策，推動退休及家庭主婦重返職場。

民建聯倡訂「人力供應短缺」清單

民建聯又指，隨著社會復常，不同行業都面對「人手荒」，當中以餐飲、清潔、建築、運輸等基層行業尤甚，但另一方面，仍有相當數量市民失業或未能重回疫情前任職的行業，部份人士更擔心引入外來勞工或海外人才會對本地僱員構成衝擊。政府有責任做好人力資源推算並因應情況作出適當規劃，建議制訂「人力供應短缺」清單，規劃那些行業應引入人才，那些應加強本地培訓；政府應主動與大學或高等院校合作，以便各專上院校能在設計課程、制訂大學學額種類及名額時能作更佳的配合，提升年青人的就業能力。

民建聯又建議當局進一步增設託兒所設施及資源，包括增加託管名額，提供彈性託管時間服務及提高託管人員質素，並提升社區保姆酬勞待遇，由目前每小時25元，增加至起碼最低工資的水平，改善整體託管服務，以鼓勵家庭主婦進入或重投職場。此外，放寬現行僱員再培訓局課程，令具備更高學歷市民能夠申請就讀僱員再培訓局課程，有利較高學歷者盡快重投職業市場或轉行，解決人力資源錯配。