1.8萬人以南下人才簽注來港　續探討拓展更多內地城市

保安局副局長卓孝業今日（7日）在立法會保安事務委員會上稱，特區政府與內地保持聯繫，爭取更多政策創新突破。他指內地人才南下方面，2023年2月至今年4月已經有1.8萬人以人才簽注來港，而商務簽注來港人士可留港人日數已延長至14天，全國通辦亦使用商務簽注。南下簽注拓展方面，卓孝業稱部份內地龍頭城市是拓展的目標，但仍在商討階段。



北上方面，他指香港註冊公司的外國人員可在港申請兩年或以上的「北上」一簽多行簽證到內地，並會加快處理，當中的非中國籍香港永久性居民更可申請有效期最長5年的一簽多行簽證到內地。



議員促放寬一程多站旅遊

旅遊界立法會議員姚柏良關注海外旅客經香港北上的情況，稱一簽多行措施可以吸引更多商務旅客。他又說中國已經與不少國家實施免簽、落地簽，香港應推展更多「一程多站」，進一步放寬規定甚至免簽，以拓展更多業務。

對此，卓孝業稱內地有多種模式運作，例如「團進團出」方式返港，亦有雙方、單方免簽，視乎雙方部門溝通。目前而言，他指南下北上先爭取開放予香港居民，而「團進團出」大灣區九市已經進行中，如有其他要求會再與內地商討。

促香港永居的外籍人士通關更便利

委員會主席、民建聯立法會議員陳克勤認為，香港永久居民身份的外籍人士在大灣區出入境可否更加便利、自由，對吸引人才來港有比較大的幫助。

卓孝業稱，通關便捷方面，期望科技園區推行無感通關。對於北上人才可否更加便利，他指正與內地部委商量，可否讓在香港居住的人才有相類似回鄉證的安排，令他們可同樣使用電子通道通關。不過，他指回鄉證在全國口岸通用，涉及全國通行問題，國家需要更多的考慮。