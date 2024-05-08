7.28港鐵觀塘綫4站停運　張欣宇認同工程迫切　否則易成計時炸彈

港鐵觀塘綫4站將於7月28日停運及進行維修工程，曾任港鐵工程師的香港新方向立法會議具張欣宇稱，首先認同結構工程有迫切性，稱安全相關挑戰不應留予下一代。他指觀塘綫通車至今40年，部份機件壽命為50年，雖然營運時沒有明顯問題，但如果不維修，將來可能造成風險，甚至有機會變成「計時炸彈」，問題會更不可控。



其次在技術層面，他表示牽涉高位工程，以及靠近列車通電系統，應沒有可能一晚完成工程，確實需要較長時間停止列車。他認為分段維修技術上有困難，「斬件」維修會有風險。



4站均是轉車站 可以由荃灣綫、屯馬綫到達

張欣宇認為雖然本次暫停觀塘綫4站影響比較大，但本次停運的車站都是轉車站，可以經荃灣綫、屯馬綫到達，而並非4個港鐵站關閉。

7月28日是星期日，他指出周末人流不會集中上下班，希望港鐵及早提供充分資訊，並在荃灣綫、屯馬綫加密班次，亦希望乘客理解體諒，叮囑關鍵車站安排足夠人手引導乘客。

觀塘綫部份車站將於7月28日停運及維修。(資料圖片)

冀加快安排類似工程 不要拖幾年進行

此外，他希望今次工程令港鐵獲取經驗，將類似的餘下工程完成，不要拖幾年再進行。被問及類似工程會否都預期停駛一日，張欣宇稱相信類似工程，即更換組件等難以一晚完成，可能都需要更長時間，相信以後做法都是星期六夜晚收車開工、爭取星期一早上第一班前完成。