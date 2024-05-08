觀塘線7.28四站停駛｜一日維修完？田北辰提兩憂慮：搞唔掂就大鑊

港鐵觀塘綫7月28日太子至何文田站停運，維修通車至今運作超過40年的設備，更換隧道頂部吊架。實政圓桌立法會議員田北辰今天（8日）接受《香港01》訪問時質疑，是否能夠一天內完成工程，「吊架搭到上去，要好快釘好個吊架落返嚟，呢個好大考驗嚟㗎」，擔心影響翌日上班日的列車服務。他又說，難以向乘客解釋複雜的列車轉乘路線，屆時乘客行錯路搭錯車會怨聲載道，建議直接呼籲轉搭九巴接駁巴士。



觀塘綫7.28太子至何文田站停運

觀塘綫太子、旺角、油麻地及何文田站的列車服務，7月28日將會暫停一天，港鐵安排九巴提供兩條免費巴士線，為油麻地，何文田及黃埔乘客提供服務，分別是來往尖沙咀碼頭至九龍站的8號九巴，以及來往荃威花園至黃埔花園的30X九巴。期間，荃灣綫的太子站、旺角站、油麻地站，以及屯馬綫何文田站會維持列車服務。

田北辰向《香港01》表示，習慣乘坐觀塘綫去黃埔的乘客，平時會在油麻地轉車去黃埔，7月28日將需要在太子站下車，擔心會引起混亂。（資料圖片）

田北辰憂難以解釋複雜列車轉乘路線 倡直接呼籲乘九巴

田北辰向《香港01》表示，習慣乘坐觀塘綫去黃埔的乘客，平時會在油麻地轉車去黃埔，7月28日將需要在太子站下車，擔心會引起混亂，「你諗下點解釋？請幾多、幾多職員同佢解釋首先太子轉荃灣線，去到尖沙咀站落車行8分鐘去尖東站，尖東站駁屯馬線，去到何文田又最後搭返觀塘線去黃埔，你估下有幾多人記得？」，擔心屆時如果有乘客行錯路會怨聲載道，建議港鐵呼籲乘客搭九巴更直接簡單。

港鐵形容更換吊架工序複雜，是否能一天內完成工程，田北辰感到憂慮。（資料圖片/林靄怡攝）

田北辰質疑能否一天完成更換吊架工程

不過，港鐵形容更換吊架工序複雜，是否能一天內完成工程，田北辰感到憂慮，「禮拜一朝早條死線，港鐵搞唔掂就大鑊啦，吊架搭到上去，要好快釘好個吊架落返嚟，呢個好大考驗嚟㗎」，擔心今年要停運兩次才能完成工程。

田北辰又說，今次港鐵出資安排九巴提供免費接駁巴士的做法精明，本身沒四車站停運影響的乘客也受惠，「點解港鐵咁慷慨，係咪九巴肯免費俾服務呢？梗係唔係啦九巴收足嘅，應該係港鐵計過唔夠K巴，出面租非專營巴士又唔知租幾多架，不如補貼九巴本地乘客仲著數。」