慢性病共治約4成參與者有糖尿或高血壓　盧寵茂：比率較預期高

醫務衛生局局長盧寵茂今日表示，截至上周四，有約3.5萬名市民登記參與慢性疾病共同治理先導計劃，當中約2萬人已完成篩查，發現約8000做患有糖尿病、血糖偏高或高血壓，比率近40%，高於預期的約30%。他認為，結果反映計劃能提早識別有慢性疾病的市民，達致「早預防、早發現、早治療」目標，讓市民及早改善生活習慣，妥善管理慢性疾病。



盧寵茂指慢性病共治先導計劃發現參加者有糖尿或高血壓比率，高於預期（立法會直播截圖）

盧寵茂在今日立法會衛生事務委員會上指，陽性比率偏高涉及多種因素，包括高風險人群或較積極參與計劃；分析顯示，男性參加者人數不及女性，估計與不同社會因素有關，例如男女對身體健康關注程度不一，亦有很多職業司機因工作不規律，較難抽空參與篩查。

政府已委託本地大學進行第三方研究，評估計劃整體表現，包括不同年齡層和地區的參與程度和陽性比率差異等，加強鼓勵高風險群組參與計劃。

盧寵茂指，目前有逾500名家庭醫生參與先導計劃，當中146人可供市民直接揀選和配對，服務點達179個；政府就每名在診所成功登記市民，向家庭醫生發放76元一次性行政費用，以示鼓勵。他承認很多家庭醫生仍持觀望態度，部份人覺得行政上有阻力，而未有參與，當局會加強宣傳，讓醫生明白計劃可以幫助市民之餘，亦可提升家庭醫生在醫療系統中的貢獻。

政府適時考慮修例容許中醫進行檢測工作

他重申，計劃不只涉及篩查過程，一旦發現患者，會繼續由同一名家庭醫生協助管理病情及治療。當局會適時檢討計劃服務模式及運作細節，有需要時會提出改善措施，包括考慮擴大計劃，納入乙型肝炎等疾病的篩查服務，及研究整合醫管局普通科門診公私營協作計劃至慢病共治計劃內。

有議員關注，政府會否考慮為參加者提供多一個選項，讓他們在篩查發現高血壓或糖尿病後，可選擇接受中醫治療。盧寵茂回應指，計劃希望由同一位家庭醫生，一站式負責篩查、跟進管理及治療，篩查過程牽涉檢測程序，須由西醫負責；當局會適時考慮修例，賦權中醫進行檢測工作。

基層醫療健康專員彭飛舟則指，登記在地區康健中心參與篩查、並發現有慢性疾病的市民當中，約70%已獲安排見護士或開展跟進；預料未來發現患病人數會不斷增加，康健中心增加人手也未必能應付。他又稱，正檢視慢性共治計劃內的藥物名單，檢討工作接近尾聲，短時間內會公布新名單。