直播｜李家超促英國公正處理國安法案　對袁松彪印象僅曾影畢業照

英國警方昨日（13日）起訴3名男子，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法。據了解，其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。特首李家超今早（14日）行政會議前見記者時，相信此事會備受關注。《香港01》全程直播記者會情況。



另外，行會今日預料會討論的士加價申請，消息指，政府建議市區的士落旗加價約2元，至約29元起錶較合適，較業界申請的5元加幅為低。



李家超出席行政會議前見記者。（資料圖片/盧翊銘攝）

李家超：任何無理指控都不能接受

李家超被問到會否影響港府駐倫敦經貿辦工作、據外兩名被告曾收取經貿辦過數，未來會否審視不同地區經貿辦開支。

李家超指，中國駐英國大使館已經強烈譴責，稱英國編造案件，對特區無理指控，對英國提出嚴肅交涉：特區政府都有聲明，要求駐港英國總領事提供詳細情況，強調駐港領事館要與當地不同人士溝通，推廣香港經濟貿易文化優勢，推廣香港令英國當地人士了解經濟貿易商機，已經要求英國政府公正處理事情，確保有關職員受到保障，確保經貿辦不受影響，任何無理指控都不能接受。

李家超：對袁松彪印象僅曾影畢業照

被問到其中一名被告、港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪是否他的同學以及曾任警隊、李家超指，如果記者指的是網上流傳照片，一張看似畢業合影照，他稱照片畢業生其中一位是他本人，另一位是袁松彪，「我對這個人印象就是這張照片」。

英國以國安法控3人涉助港府監控羅冠聰

英國警方公布3名被起訴人士分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，他們涉及在英國監視遭港府通緝的羅冠聰、前職工盟秘書長蒙兆達、「攬炒巴」劉祖廸。

中國駐英大使館：無理指責編造所謂案件

中國駐英大使館表示，中方對英方編造所謂案件，無理指責香港特區政府，表示堅決反對和強烈譴責，已向英方提出嚴正交涉。

港府：嚴正要求英方公正處理事件

特區政府昨日（13日）晚上發聲明，表示已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆，並嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。

外交部駐港公署：英方羅織罪名任意逮捕中國公民

外交部駐港公署批評英方羅織罪名，編造所謂案件，任意逮捕中國公民，對香港特區政府進行無中生有的污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對，強烈敦促英方切實保障相關人員合法權益，立即停止打著國安旗號炮製案件、製造事端、褻瀆法治精神的卑劣行徑。

行會今日會討諭的士加價方案（資料圖片）

行會料今天討論的士加價

至於的士加價事宜，的士業界早於2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。業界解釋近年的士保險費、墊底費增加一倍，惟的士收費落後通脹，加價亦少於每年按機制檢討票價的港鐵。不過，消息指，政府建議市區的士落旗加價約2元，即加至約29元起錶較合適，較業界申請的5元加幅為低。如果加價獲行政會議批准，的士業將會是相隔近2年再次加價。