英國安法告港人｜李家超：不接受無理指控　對袁松彪印象僅曾合照

英國警方昨日（13日）起訴3名男子，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，違反英國國安法。據了解，其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。特首李家超今早（14日）出席行政會議前見記者時回應案件。



英國起訴3名男子違反當地國安法，涉協助香港情報部門，圖為其中一名被告Chung Biu Yuen（袁松彪，右）於2024年5月13日離開倫敦法院（Reuters）

英國以國安法控3人涉助港府監控羅冠聰

英國警方公布3名被起訴人士分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，他們涉及在英國監視遭港府通緝的羅冠聰、前職工盟秘書長蒙兆達、「攬炒巴」劉祖廸。

李家超：任何無理指控都不能接受

李家超被問到會否影響港府駐倫敦經貿辦工作、據外兩名被告曾收取經貿辦過數，未來會否審視不同地區經貿辦開支。

李家超指，中國駐英國大使館已經強烈譴責，稱英國編造案件，對特區無理指控，對英國提出嚴肅交涉：特區政府都有聲明，要求駐港英國總領事提供詳細情況，強調駐港領事館要與當地不同人士溝通，推廣香港經濟貿易文化優勢，推廣香港令英國當地人士了解經濟貿易商機，已經要求英國政府公正處理事情，確保有關職員受到保障，確保經貿辦不受影響，任何無理指控都不能接受。

李家超指，經貿辦角色是要提高當地人士對香港認識，要確保權益及經貿辦不受影響，重申對無理指控不能接受，各地經貿辦要履行自己職責。他又說經貿辦負責經濟貿易，意義重大，如果外國意圖干預香港經貿辦的運作，特區會盡力保障經貿辦的權益，包括在當地為香港工作的經貿辦員工。

袁松彪（左一）於2002年曾與時任總警司的李家超（左四）一同修讀澳洲查理斯特大學公共政策及管理碩士課程。

李家超：對袁松彪印象僅曾影畢業照

被問到其中一名被告、港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪是否他的同學以及曾任警隊、李家超指，如果記者指的是網上流傳照片，一張看似畢業合影照，他稱照片畢業生其中一位是他本人，另一位是袁松彪，「我對這個人印象就是這張照片」。

勞福局上周批評社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（資料圖片/呂穎姍攝）

改變社工註冊局組成？李家超：局方會適當處理事件

勞福局上周批評社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，李家超被問到政府是否會增加社工局的委任成員成為佔多數、會否影響委員比例平衡令人擔心政府一言堂。

李家超指，對勞福局充分認識及掌握很有信心，認為局方會適當處理事件。

李家超：將向新增8個自由行城市旅客 派200元優惠券

中央日前再開放多8個港澳自由行城市，李家超感謝中央推出多項挺港惠港、便民利企措施，並積極考慮特區建議於3個月內兩次增加自由行城市。他表示開放自由行城市為本港經濟增加龐大動力，去年自由行旅客佔訪港內地旅客總數六成，8個新增的自由行城市擁3700萬人口、GDP達2.8億元人民幣。他表示自由行城市居民實力持續增長，相信帶來經濟收益很大，並會不斷增加，估計為香港帶來一年30萬旅客人次，12至15億元的消費額。

李家超說有航空公司有意加密到哈爾濱的航班，以及增加到烏魯木齊的航線，相信會增加兩地人民雙向流動，加強交流。加上部分新增城市與香港較遠，會增加留港過夜旅客。他又提到內地旅客會追求深度遊及城市漫遊，旅客口味轉變，香港業界都需要變，現時是良好機遇，要應變求變、開發新旅遊產品。

他指，政府會不遺餘力搭台創造機遇，與旅發局已經有一連串的安排，包括向新增8個自由行城市旅客派200元優惠券；會邀請8個城市代表及媒體，介紹香港特色：透過內地社交媒體、航空公司推動香港多元化的旅遊，發掘最新資訊及優惠；香港會以美食盛事迎接他們，未來數個月會舉辦不同，例如6月龍舟邀請賽、7月書展。

盛事經濟方面，上半年已經有超過100項盛事，會盡快公布下半年名單，他強調提振經濟不是單一方向，要多元產生協同效應，不斷創造機遇，帶來人氣財氣，政府搭台扮演導演，大家不怨天不尤人、應變求變，香港會繼續是好客之都。