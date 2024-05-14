的士加價｜消息：行會通過紅的、綠的落旗加2元　每次跳錶同加價

撰文：潘耀昇
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的士有望加價。消息指，行政會議今天（14日）通過的士加價，市區的士落旗加2元至29元起錶，新界的士落旗同樣加2元，至25.5元，較業界申請加幅為低，而每次跳錶同樣獲批加價。今次將會是的士業相隔近2年再次加價。

消息說，政府已審視加價申請，認為市區的士落旗加價約兩元比較合適，較業界申請5元加幅為低。（資料圖片）

的士業申請紅的落旗加5元

的士業界2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。業界解釋近年的士保險費、墊底費增加一倍，惟的士收費落後通脹，加價亦少於每年按機制檢討票價的港鐵。

消息：行會通過紅的落旗加至約29元

的士相隔近2年再次加價。消息指，行政會議今天（14日）通過的士加價，市區的士落旗加2元至29元起錶，新界的士落旗同樣加2元，至25.5元，較業界申請加幅為低，而每次跳錶同樣獲批加價。

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元。(資料圖片)

的士前年曾經加價　起錶一律加3元

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元，市區的士落旗27元；新界的士23.5元；大嶼山的士22元。業界其實早於2018年9月已向運輸署申請加價，期間政府一度因應社會情況未有處理，事隔4年，於2022年4月獲政府重新評估申請，3個月後最後獲行政長官會同行政會議通過。

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