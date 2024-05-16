公務員調薪｜消息：3淨指標介乎4.01%至5.47%　基層加幅最高

近18萬公務員今年的調薪有初步結果。薪酬趨勢調查委員會今日（16日）公布二○二四年薪酬趨勢調查報告。有消息向《香港01》透露，今年高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%，即低級公務調薪幅度最高。



據悉，今年的薪酬趨勢調查結果，3個級別的公務員薪酬總指標分別是：

高級公務員：5.05%

中級公務員：5.35%

低級公務員：6.63%

由於要扣減遞增薪點，方能得出作為公務員調薪參考的淨指標，高、中、低級公務員的平均遞增薪扣減額分別為1.04%、1.03%和1.16%，故最終的淨指標為：

高級公務員：4.01%

中級公務員：4.32%

低級公務員：5.47%

作為公務員薪酬調整重要參考指標的薪酬趨勢調查結果公布。（資料圖片）

按慣例，政府在決定今年公務員調薪幅度時，除參考薪酬趨勢調查結果外，還要視乎本港的經濟情況、生活費用的變動、政府財政狀況、職方的薪酬調整要求、及公務員士氣等因素。

由於政府已連續兩年出現千億元赤字，本年度預算案預計要至2028/29年度政府財政方能全面回復盈餘，立法會審議今年預算案期間，部分議員曾提出要求公務員凍薪甚至減薪的建議。

去年首長級和高層公務員加薪2.87%，低層及中層公僕加薪4.65%，政府每年額外支出115億元。