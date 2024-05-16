公務員調薪｜3淨指標介乎4.01%-5.47%　基層最高　政府：未必照跟

近18萬公務員今年的調薪有初步結果。薪酬趨勢調查委員會今日（16日）公布二○二四年薪酬趨勢調查報告，高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%，即低級公務調薪幅度最高，且是1998年以來新高。公務員事務局常任秘書長梁卓文強調，薪酬趨勢調查結果非調薪的唯一考慮因素，行政會議未必完全跟從調查結果作調薪決定，需要平衡政府財政狀況、公務員士氣等因素。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭希望政府按淨指標加足薪酬，指政府招聘低層公務員有難度，如不相應調高薪酬，將難與私人市場競爭。至於政府面臨財赤，有意見認為公務員應減薪，梁指經濟不景時，公務員往往「萬箭穿心」，強調如薪酬加幅低於淨指標，會影響士氣，也會影響市場。



華員會表示，正加緊研究報告書內容，審核今次調查當中會否有「問題公司」或其他不符合既定調查方法的問題。該會本月下旬向公務員事務局提交調薪訴求。



作為公務員薪酬調整重要參考指標的薪酬趨勢調查結果公布。（資料圖片）

據悉，今年的薪酬趨勢調查結果，3個級別的公務員薪酬總指標分別是：

高級公務員：5.05%

中級公務員：5.35%

低級公務員：6.63%

由於要扣減遞增薪點，方能得出作為公務員調薪參考的淨指標，高、中、低級公務員的平均遞增薪扣減額分別為1.04%、1.03%和1.16%，最終的淨指標分別為：

高級公務員：4.01%

中級公務員：4.32%

低級公務員：5.47%

+ 1

今次的調查結果仍有待各公務員評議會下周（22日）審核確定。按慣例，政府提出公務員調薪建議，除參考薪酬趨勢調查結果外，還要視乎本港的經濟情況、生活費用的變動、政府財政狀況、職方的薪酬調整要求、及公務員士氣等因素。

梁卓文：薪趨會結果非唯一考慮因素

薪酬趨勢調查委員會主席李律仁指今年的調查，收集113間公司涵蓋約13萬僱員。公務員事務局常任秘書長梁卓文指行會決定今年公務員調薪幅度時，會一併考慮其他五項因素，強調薪酬趨勢調查調查結果絕非行會考慮調薪時的唯一因素，也未必一定完全跟從薪酬趨勢調查結果調薪。

被問是否有信心會跟足淨指標調薪時，梁卓文則再三重申要考慮各項因素，接下來下週三與職方開會審核結果；月底局方與職方會面，了解對公務員士氣影響；及後，行政會議會按照6大因素提出調薪方案及邀請職方作出回應；再交回行會拍板。

至於會否有減薪機會，財赤因素在考慮中所佔比重，梁卓文重申，財政之外都要視乎經濟情況，也要考慮公務員訴求及士氣，要聽清楚職方看法，注重與公務員團體的溝通。

政府經濟顧問梁永勝表示，本港經濟首季有溫和增長，GDP按年增長2.7%，大部分GDP組成部分都有增長，貨物出口上升6.7%，就業收入持續上升，私人開始輕微上升1%，投資都微升。通脹溫和，今年餘下時間經濟可望穩健增長。他表示，要留意環球局勢、地緣政治，而政府本年度預計的赤字為481億元。

政府已連續兩年出現千億元赤字，本年度仍是赤字預算，預算案也預計要至2028/29年度政府財政方能全面回復盈餘，立法會審議今年預算案期間，部分議員曾提出要求公務員凍薪甚至減薪的建議。

去年首長級和高層公務員加薪2.87%，低層及中層公僕加薪4.65%，政府每年額外支出115億元。