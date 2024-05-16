公務員調薪｜工會冀跟足調查指標加薪　人力資源顧問：數字不現實

公務員事務局今日（16日）表示，已收到2024年薪酬趨勢調查初步結果，行政長官會同行政會議會按既定年度公務員薪酬調整機制作出今年調薪決定，當中包括政府財政狀況。不過，政府連年財赤情況下，有意見認為公務員應減薪，主要公務員工會則表明明白政府面對財政壓力，但希望能讓公務員分享經濟成果，期望能跟足調查結果的淨指標加薪。



不過，有人力資源顧問公司坦言對今次薪酬趨勢調結果感訝異，認為數字偏高、不現實。



根據薪酬趨勢調查委員會的報告，高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%，扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。其中，低層的淨指標，是1998年以來的新高。薪趨會強調上述數據並非今年公務員調薪的建議，公務員事務局發言人則稱，局方今日（16日）收到薪酬趨勢調查委員會提交的二○二四年薪酬趨勢調查初步結果。行政長官會同行政會議會按既定的年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時，全面並充分考慮所有相關因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢調查結果、職方對薪酬調整的要求，及公務員士氣。

華員會冀能讓公務員分享經濟發展成果（資料圖片）

華員會：冀讓公務員分享經濟發展成果

作為會員人數最多的公務員工會、華員會秘書長蔡冠龍表示，本地經濟正在復蘇，多個企業正爭奪員工，認為今次調查結果符合一般印象，他強調華員會會檢視調查公司有否問題，例如漏報花紅等，確認調查結果後，會再考慮政府財政狀況、經濟增長、公務員士氣等因素，向政府提出建議。

對於有意見認為政府財赤下，公務員應減薪，蔡冠龍表示，明白政府有財政壓力，但亦希望當局考慮維持公務員購買力，並讓公務員分享經濟發展成果。他指，過去公務員在經濟不景時，因曾經凍薪，現時有部分層級的公務員的累計薪酬增幅，仍未能追上甲類消費物價指數的同期變動，加上公務員人手緊張，壓力相當大，如果減薪將打擊士氣，對整體經濟亦未必好。

馮傳宗與梁籌庭皆認為應跟足指標加薪

公務員總工會主席馮傳宗表示，薪酬趨勢調查的機制行之有效，能準確反映市場不同階層薪酬的變動，認為應該尊重機制，按淨指標加薪。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭也附和，希望政府按淨指標加足薪酬。梁籌庭指，政府招聘低層公務員有難度，如果不相應調高薪酬，將難與私人市場競爭。至於因面臨財赤，有意見認為公務員應該減薪，他指經濟不景時，公務員往往「萬箭穿心」，指如果加幅低於淨指標，會影響士氣，亦影響市場。

人力資源顧問：數字偏高、不現實

不過，資深人力資源顧問周綺萍則對今次薪酬趨勢調查結果感到驚訝，指現時經濟環境欠理想，不少企業傾向以花紅作獎勵，加薪反趨向審慎，幅度大約只有3.3%至3.5%，認為今次調查結果的數字偏高，形容：「調查結果不現實」，認為若政府完全按照淨指標加足人工，將對私人市場構成壓力，尤其是跟隨政府調整薪酬的公共事業。