公務員調薪｜勞聯冀政府參照指標加薪　指多個部門招聘困難

薪酬趨勢調查委員會今日（16日）公布2024年薪酬趨勢調查報告，高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%，低級公務調薪幅度是1998年以來新高。



勞聯立法會議員林振昇、周小松期望政府參照薪酬趨勢淨指標加薪，又指公務員整體空缺率已經達到10.246%，多個部門人手流失，招聘困難，希望加薪助挽留員工及吸引人才加入政府。



2024年薪酬趨勢調查報告，高級公務員的調薪淨指標為4.01%、中級公務員為4.32%及低級公務員的5.47%。（資料圖片）

整體空缺率已超過一成 低層職位尤甚

林振昇表示，本港經濟活動持續復甦，去年各季度所有選定行業的平均名義工資率均錄得正增長，故認為今年薪酬趨勢調查結果符合預期，希望政府參照薪酬趨勢淨指標加薪。

林振昇說，公務員整體空缺率已經達到10.246%，多個部門人手流失，招聘困難，特別是低層職位例如文書助理（CA），就因薪酬水平欠吸引，難與私人市場競爭，而導致空缺率長期高企。他認為適度加薪可挽留現有公務員，以及吸引人才加入政府。

周小松則強調，政府釐定公務員加薪幅度時，須顧及團隊士氣。政府近年維持公務員編制零增長，但又扣減各政策局和部門的1％經常開支，不少部門為削減開支而縮減人手，又減少使用外判或縮減服務，導致這些部門公務員工作量大增。周小松期望政府考慮士氣及維持購買力，按機制合理地提升薪酬待遇。