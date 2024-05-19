梁振英率外國商會考察南沙　倡企業藉南沙開拓內地市場

全國政協副主席梁振英昨天（18日）率逾30名駐港外國商會、企業代表考察南沙。他說，南沙可利用香港的國際化優勢，加強與各國商會及外國企業聯繫，同時商會和企業也可藉南沙作為進入灣區、開拓內地市場的理想地，雙方可探索更多合作機遇，共同將南沙建設成面向世界的高水準對外開放門戶。



本身是廣州南沙粵港合作諮詢委員會顧問的梁振英，率外國駐港商會、在港企業代表到南沙，陪同考察的包括廣東省政協副秘書長伍守榮，廣州市委常委、南沙區委書記劉煒。

全國政協副主席梁振英昨天（18日）率逾30名駐港外國商會、企業代表考察南沙。

考察團參觀南沙慶盛TOD項目、慶盛港式國際化社區、小馬智行運營中心、廣州南沙國際物流中心、廣東醫穀南沙產業孵化器、巨灣技研南沙總部基地、廣州南沙民心港人子弟學校等，並參加「走進南沙·共用機遇」廣州南沙營商環境分享會，了解南沙的開發建設情況。

全國政協副主席梁振英昨天（18日）率逾30名駐港外國商會、企業代表考察南沙。

梁振英在分享會上表示，近年已考察南沙60多次，形容南沙地理位置優越，交通便利，對在南沙工作的香港居民也有很多優惠政策。他說，南沙成立的廣州南沙粵港合作諮詢委員會，以及在香港設立的廣州南沙新區香港服務中心，打通兩地與國際的雙向交流、雙向融合管道。

梁振英說，南沙可利用香港的獨特國際化前沿視窗優勢，加強與各國駐港商協會及外國企業的溝通聯繫，同時，各國駐港商協會和企業也可將南沙作為進入灣區、開拓內地市場的理想地，雙方可探索更多合作機遇，共同將南沙建設成面向世界的高水準對外開放門戶。