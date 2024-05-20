林定國率團訪利雅得　推擴香港法律及爭議解決服務

律政司司長林定國昨日（19日）率領由香港律師會、香港大律師公會和其他相關業界代表組成的約30人代表團，抵達沙特阿拉伯利雅得，展開在當地的兩日訪問行程，推廣香港的法律及爭議解決服務，並加強香港與沙特阿拉伯的交流合作。



林定國與代表團先出席由律政司、香港駐杜拜經濟貿易辦事處、香港貿易發展局和沙中商務理事會合辦、投資推廣署支持，題為「香港：沙特阿拉伯商界通往中國以至其他地方的普通法門戶」的交流午宴，與當地法律業界及商界人士會面，並向與會者介紹香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢。

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林定國發表歡迎辭時指出，香港是中國境內唯一實行普通法制度的司法管轄區，擁有完善的法律制度並提供優質卓越的法律及爭議解決服務，種種獨特優勢為香港帶來環球商機，亦是中東企業及法律業界拓展業務至內地的理想門戶。交流午宴有約100位來自法律業界、商界和其他界別的代表出席。

下午，林定國與代表團到訪一間在香港成立的頂尖人工智能軟件公司設於當地的辦事處，傍晚與中國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使常華共進晚餐。首日行程將以遊覽聯合國教育、科學及文化組織世界遺產地──德拉伊耶的At-Turaif區作結。

林定國與代表團今日將繼續在利雅得的訪問行程。