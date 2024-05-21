直播｜李家超：規管網約車意見分歧　奉勸的士業勿放蛇捉Uber司機

行政長官李家超今天（21日）出席行政會議前見記者，回應的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，他說當局7月會完成規管網約車的初步調研，承認目前意見分歧，不過奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，因執行人員有嚴格訓練和規定，警告自行「放蛇」有誤墮法網的風險。



下周交代垃圾徵費去向 政府會考慮如何執行法律

被問到垃圾徵費計劃會否繼續推行，李家超說正在認真考慮，並於14個先行先試地點檢視成果，看看執行上有否出現問題，自己亦親身到柴灣的公共屋邨向清潔工人了解面對的問題，會留意社會意見。他說，垃圾徵費涉及700多萬人，即使是上屆推出的政策，政府都應該考慮如何執行法律，下星期環境事務委員會將交代先行先試的問題，以及垃圾徵費整體做法。

李家超：規管網約車意見分歧 奉勸的士業勿放蛇捉Uber司機

對於的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，李家超被問到對於業界自行「放蛇」的看法、以及規管網約車的方向時，他說運輸及物流局7月會完成初步調研，於立法會交通事務委員會介紹政府調研結果,，「我哋都會聽下意見，睇下走向係點，因為意見分歧」。他奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，因執法部門也需要經過訓練認識法律規限下才「放蛇，未經訓練不要「放蛇」，否則可能誤墜法網。

對於港交所在惡劣天氣下的運作，他說政府七月會公布做法和諮詢結果，不存在「七月就會執行」的說法，實際做法涉及營運單位的準備情況，會確保操作結果不影響日常交易，會按諮詢結果和操作準備推行。

李家超：盛事增逾60項 料170萬旅客參與 經濟價值增43億

李家超在開場白時亦預告，當局今天下午會公布下半年盛事詳情。他說政府正全力拼經濟，提振經濟不單靠一個方法，會推出不同活動，包括會議和旅遊經濟等帶來人氣和財氣，香港必然會有精彩成績。他說旅客訪港經濟效益逐漸顯著，今年首4個月有1,400多萬人次旅客訪港，外國旅客有很好的增幅，大多是過夜客。

他宣布盛事將加碼60多項，全年盛事由150項增至210項，料吸引170萬旅客人次參與，經濟價值增加43億元，全新盛事包括時裝設計周等。

他說國家推出商務簽署等新措施，使內地同胞來港數目大增，政府會提議更多惠港政策包括提高免稅額；盛事和盛事間的協同效應，形容每兩日有至少一個盛事，使旅客逗留更長時間；航空運力逐漸恢復，旅遊業界正創新應變，相信本港接待力會提升。