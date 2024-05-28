23條首案｜警方拘6人涉煽動　消息：鄒幸彤被捕　涉發布六四帖文

六四事件35周年前夕，警方國家安全處今日（28日）拘捕6人，涉嫌違反基本法23條下的煽動意圖罪，指他們利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文。消息指，被捕人包括前支聯會主席鄒幸彤，涉嫌發布有關六四的煽動帖文。



今次是落實23條的《維護國家安全條例》於3月23日獲立法會通過後，警方首次以《條例》採取拘捕行動。



被捕的5女1男，37至65歲，包括1名正在大欖女懲教所還押的女子。消息指，她是前支聯會主席鄒幸彤，涉嫌發布有關六四的煽動帖文。(資料圖片)

消息：前支聯會主席鄒幸彤被捕 涉發布六四帖文

被捕的5女1男，37歲至65歲，包括1名正在大欖女懲教所還押的女子。消息指，她是前支聯會主席鄒幸彤，涉嫌發布有關六四的煽動帖文。

警方國安處指，他們涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」。行動中，警方持法庭手令檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置。

警方國家安全處今日（28日）拘捕6人涉嫌違反23條下的煽動意圖罪。（香港01相片）

被捕人利用「敏感日子」持續發布煽動帖文

警方指，調查顯示正在還押的被捕女子，透過另外5名被捕人，今年4月開始以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。