23條｜「小彤群抽會」煽動案5人保釋　李盈姿旁聽初選案稱報平安

六四事件35周年前夕，前支聯會副主席鄒幸彤等7人涉嫌干犯煽動意圖罪被捕。鄒幸彤有其他案件在身正在還柙，5人已獲准保釋外出，包括鄒幸彤母親鄒劉華珍、民主派荃灣前區議員陳劍琴、社民連義工李盈姿、前支聯會常委劉家儀和關振邦。昨天（29日）才被捕的關振邦妻子潘幼翠，據了解仍被扣查。



其中，李盈姿昨晚（29日）獲准保釋，今天（30日）到西九龍法院聽取47名民主派初選案裁決。她說本來預計六四後才獲釋，很開心扣查兩天便能離開警署，惟保釋後失眠，決定來聽判決。



【47人初選案・專頁】

警方國安處昨天（28日）首次以《維護國家安全條例》拘捕鄒幸彤（左二）等6人涉嫌違反煽動罪。消息指，被捕的亦包括鄒幸彤母親鄒劉華珍、民主派荃灣前區議員陳劍琴（左一）、前支聯會常委劉家儀（左三）和關振邦（左四）、社民連義工李盈姿。（香港01製圖）

「小彤群抽會」煽動案5人保釋 據悉潘幼翠仍被扣查

23條立法後，警方國安處昨天（28日）首次以《維護國家安全條例》拘捕鄒幸彤等7人涉嫌違反煽動罪。消息指，被捕的亦包括鄒幸彤母親鄒劉華珍、民主派荃灣前區議員陳劍琴、前支聯會常委劉家儀、前支聯會常委關振邦及妻子潘幼翠、社民連義工李盈姿，他們被指利用六四「敏感日子」持續在Facebook專頁「小彤群抽會」發布煽動帖文。

當中，5人已獲准保釋離開，昨天（29日）才被捕的關振邦妻子潘幼翠，據了解仍被扣查。而鄒幸彤本身有其他案件在身，正在還柙。

李盈姿獲釋後到法院旁聽47人初選案 形容「想報平安」

47名民主派初選案今天（30日）宣判，李盈姿在西九龍法院外現身。她接受傳媒訪問時說，本來預計六四後才能獲釋，惟昨晚11時許便離開警署，形容好開心，於是立即回家梳洗，不過失眠，得知初選案今天宣判，「無瞓不如出嚟」，凌晨4時許到法院排隊等聽裁決，形容要「頂住排隊黨」。

李盈姿說，部分初選案被告是她的朋友，在法庭現身冀讓友人不用擔心自己：「想報平安」。