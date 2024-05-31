崔建春到公務員學院　主講國際形勢和中國外交報告會

公務員學院今日（31日）與外交部駐香港特別行政區特派員公署合辦「2024年度國際形勢和中國外交」專題報告會，由駐港公署特派員崔建春主講，行政長官李家超及超過400名高級官員，包括司局長、常任秘書長、部門首長及其他高層首長級人員出席。



李家超指 掌握國際政治有利制定政策

這次專題報告會為今年的「國家外交事務系列」講座揭開序幕。李家超在開場發言時表示，感謝崔建春分析複雜嚴峻的國際政經形勢和國家的外交策略，讓特區政府能更好地配合國家應對國際競爭環境，同時貢獻國家高質量發展。

李家超指，日益緊張的地緣政治局勢對全球經濟和國際貿易都帶來影響。他期望特區政府官員通過這次報告會，增進對當前的國際政治和經濟環境的掌握，有利於制訂和執行各相關政策，為香港保持國際化優勢，不斷拓展國際聯繫，擴大與其他國家的合作，進一步為提升香港的國際競爭力作出貢獻。

公務員事務局局長楊何蓓茵在會上說，特區公務員必須準確了解國家當前的發展形勢和未來的發展方向，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，配合特區政府全面落實「愛國者治港」原則。公務員學院會持續加強培訓，提升公務員的愛國精神、大局觀和國際視野，更好地裝備公務員團隊配合政府發揮香港聯通國家與世界的橋樑角色，向世界說好國家和香港成功實踐「一國兩制」的故事。

公務員學院與特派員公署合作舉辦「國家外交事務系列」講座，除了今日的專題報告會，隨後會舉辦以多邊外交發展形勢、中國與中東國家關係、說好中國故事為主題的講座。