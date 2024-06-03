六四35周年｜湯家驊：會用自己方法悼念　市民維園自行悼念無問題

明天（4日）是六四事件35周年，亦是《基本法》23條通過後首個六四。行政會議成員、民主思路召集人湯家驊接受《香港01》訪問時表示，會用自己方法悼念，未有透露方式，「我係公眾人物，我不便講呢方面我點處理呢個問題」。



湯家驊認為市民手持蠟燭到維園自行悼念不會違法，「一般自己做自己嘢，無影響到其他人應該無問題嘅」，不過提醒如果同場有其他人做犯法事，就可能會引起嫌疑。



維園連續兩年橫跨六四舉行市集 其他球場草坪被圍封

銅鑼灣維多利亞公園自2020年起沒再舉辦六四晚會，今年連續第二年由同鄉社團租用3至6號足球場，橫跨六四舉行家鄉市集，至於1、2號足球場及部份中央草坪就被水馬圍封，暫停開放。

過往曾到維園參加支聯會晚會的悼念六四的湯家驊說，會用自己方法悼念，未有透露方式。（資料圖片／林若勤攝）

會否悼念六四？ 湯家驊：會用自己方法 市民維園自行悼念不違法

過往曾到維園參加支聯會晚會的悼念六四的湯家驊說，會用自己方法悼念，未有透露方式，「我係公眾人物，我不便講呢方面我點處理呢個問題」。被問到如果有市民手持蠟燭到維園悼念會否有違法風險，湯家驊說「唔會嘅」，煽動他人製造仇恨或憎惡才會違法，「一般自己做自己嘢，無影響到其他人應該無問題嘅。」

湯家驊提醒如果在人口密集的地方，有其他人做犯法事情，在場的人可能會引起嫌疑，「被認為參與犯法行為就唔係幾好啦，我相信香港人係懂得點處理自己事情嘅」。（資料圖片／盧翊銘攝）

湯家驊：提防同場有人做犯法事

不過，湯家驊提醒如果在人口密集的地方，有其他人做犯法事情，在場的人可能會引起嫌疑，「被認為參與犯法行為就唔係幾好啦，我相信香港人係懂得點處理自己事情嘅」，稱2019年有不少公眾集會被人騎劫。

對於有民主派人士收到警方通知，六四不要到「敏感地方」，湯家驊說只屬溫馨提示，以免招人懷疑犯法。