六四35周年｜狄志遠不提六四議案　內部辦反思會「唔用悼念字眼」

明天（4日）是六四事件35周年，非建制派新思維立法會議員狄志遠今天（3日）向《香港01》表示，今年不會提出「六四議案」，希望繼續留機會提出「重啟政改議案」。他說，新思維會相約5至6名核心成員，召開六四事件反思會，「我唔會用悼念字眼，個運動都係希望國家進步、民主發展，都係一個好好嘅反思空間」，惟要六四後才有時間舉行，自己六四晚上亦有活動，未決定會否悼念。



狄志遠接受《香港01》訪問時說，以前有團體搞六四活動都有參加，今年會與5至6名核心黨友舉行反思會，就香港民主化發展交換意見。（資料圖片/梁鵬威攝）

新思維內部辦反思會 狄志遠：我就唔用悼念字眼

狄志遠接受《香港01》訪問時說，以前曾經參加團體舉辦的六四活動，今年則會與5至6名核心黨友舉行反思會，就香港民主化發展交換意見，「個運動都係希望國家進步民主發展，都係一個好好嘅反思空間」，原本計劃明天（4日）舉行，惟黨友事忙要改期，六四後才能成事，強調「係一個反思，我就唔用悼念字眼。」

至於會否悼念六四，狄志遠說六四晚有活動，未能決定，如有時間會靜思六四意義。（資料圖片/陳葦慈攝）

不會在Facebook表態 狄志遠：呢啲都在心中

至於會否悼念六四，狄志遠說六四晚有活動，未能決定，如有時間會靜思六四意義，「唔會喺Facebook表態呀或者有咩表示呀，呢啲都在心中。」他說，23條立法前，政府都表示香港仍享有集會自由和遊行自由，如有合法活動他都會參加。

2018年的毋忘六四議案因未獲兩部分在席議員以過半數贊成而被否決。（資料圖片／羅君豪攝）

不提「六四議案」 望繼續留機會提出「重啟政改議案」

以立法會唯一非建制派的姿態當選進入議會的狄志遠，過去2年都被記者追問會否提出「六四議案」，他表示今年繼續不會提出「六四議案」，希望留機會提出「重啟政改議案」。

1997年起，立法會每年都有民主派議員提出「六四議案」，直至2020年民主派總辭，「六四議案」絕跡。