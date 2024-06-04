直播｜六四能否悼念？ 李家超：「個別日子」政府立場很清晰
撰文：潘耀昇 李宇婷
出版：更新：
行政長官李家超今天（4日）出席行政會議前見記者，預料回應近期多宗社會熱議事件，包括垃圾徵費落實無期、悼念六四是否違法，以及港大委任副校長風波。《香港01》全程直播。
+2
李家超首先講到民主派47人初選案，指《基本法》73條規定了立法會議員審議《財政預算案》的憲制責任，若無差別否決預算案，則是違反了《基本法》73條的規定。他稱犯罪的人以迷惑行為危害國家安全，不可以再讓事件發生，「唔可以畀傷口再被挖開」。
李家超說，《財政預算案》按利弊審議，可以通過，可以不通過，但如果是無差別否決則是違反《基本法》73條。
被問到官員最近以「敏感日子」來說六四，是否不能提起六四，而市民若在六四悼念是否會被阻止，李家說，針對「個別日子」政立場很清晰，任何活動都要守法，又稱要小心有人騎劫議題，借題發揮去搞事。
李家超宣布，將逢星期六日一加開來往北京的高鐵臥鋪通宵列車，載客數增至600個，用12小時34分到達，由「兩地兩檢」模式變成「一地兩檢」模式。6月15日起新增湖南張家界的班次，短途班次亦會增加。他續說政府一直和內地相關單位，以多程票等不同措施發揮香港段和內地互聯互通，已指示運物局和港鐵公司做好一系列工作，今日稍後時公布有關詳情。
政府推廣「好客之道」運動，李家超呼籲旅遊、運輸、零售、餐飲等行業提高服務質素，「多點禮貌多點笑容」，增加旅客的良好體驗。
至於港大委任副校長事件，李家超說從傳媒得知，會要求教育局了解事件。
被問到網約車問題，李家超說政府正從法律層面研究規管，強調任何交通工具都要守法，亦會按實際資料採取執法行動。
上周二（28日）李家超因為有其他公務安排，不設行政會議前見記者環節，至今天（4日）恢復。
垃圾徵費暫緩｜民主思路：市民永遠未準備好 政策才是最真實教育垃圾徵費・拆局｜臨門「撻Q」真正死因 三年前已揭示端倪垃圾徵費｜有人問責? 謝展寰被讚「盡心盡力」 政府支持其工作垃圾徵費・拆局｜謝展寰避開問責下台一劫 「人頭」得保之謎港大風波｜校網3日未更新副校名單 教育局不介入：院校自主聘任港大風波・拆局｜張翔王沛詩「吹哨門」後矛盾升級 衝擊大學管治港大風波｜校委會突審議暫任首席副校長 非由張翔提出 高層震驚六四｜湯家驊：會用自己方法悼念 市民維園自行悼念無問題狄志遠不提「六四議案」 內部舉辦反思會「唔用悼念字眼」周守仁六四前夕撰文：創傷縱被掩蓋仍是傷痛 學習寬恕不代表忘記