林世雄考察湛江港及保稅區 與市長會面探討港湛物流合作
撰文：潘耀昇
出版：更新：
運輸及物流局局長林世雄今日（5日）在湛江考察，到湛江港及保稅區了解粵西物流發展，又與湛江市市長曾進澤會面，探討港湛兩地在物流合作的機遇，推動香港在物流及航運發展。
林世雄今日上午先到訪湛江港及湛江綜合保稅區，聽取介紹運作，了解湛江港海鐵聯運營運模式，以及保稅區大數據信息系統，加速貨物流轉，便利通關。他其後到訪一間廣東省龍頭冷鏈物流公司，參觀園內設備。
林世雄又與湛江市市長曾進澤及市政府官員會面，林世雄表示自港珠澳大橋開通，香港與粵西的行車距離縮短，帶來前所未有的機遇。他說香港是華南與世界之間的貿易和物流的首要門戶，擁有開放自由的市場、完善的法律制度、發達的金融和專業服務，以及接通內地和國際的多式聯運網絡。
林世雄又說，香港是國家的國際航運中心、國際航空樞紐、國際物流樞紐和國際貿易中心，而粵西有龐大的實體產業，湛江的大宗商品貿易亦蓬勃，相信結合香港及湛江的優勢，定能產生強大的協同效應，打通新的物流和貿易通道。
騎單車須考牌？林世雄稱無要求 惟安全原因不鼓勵市區作交通工具貨欄吞吐量降 林世雄：研改建港口設施 增新能源加注服務的士車隊料年中可獲發牌 林世雄籲的士業爭氣：再咁落去愈做愈差三隧分流｜紅隧東隧塞車紓緩 林世雄稱大見成效 明年中檢視收費暴雨︱清水灣道山坡塌陷搶修 林世雄：有信心明早繁忙時間前重開