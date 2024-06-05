林世雄考察湛江港及保稅區　與市長會面探討港湛物流合作

運輸及物流局局長林世雄今日（5日）在湛江考察，到湛江港及保稅區了解粵西物流發展，又與湛江市市長曾進澤會面，探討港湛兩地在物流合作的機遇，推動香港在物流及航運發展。



林世雄今日上午先到訪湛江港及湛江綜合保稅區，聽取介紹運作，了解湛江港海鐵聯運營運模式，以及保稅區大數據信息系統，加速貨物流轉，便利通關。他其後到訪一間廣東省龍頭冷鏈物流公司，參觀園內設備。

林世雄又與湛江市市長曾進澤及市政府官員會面，林世雄表示自港珠澳大橋開通，香港與粵西的行車距離縮短，帶來前所未有的機遇。他說香港是華南與世界之間的貿易和物流的首要門戶，擁有開放自由的市場、完善的法律制度、發達的金融和專業服務，以及接通內地和國際的多式聯運網絡。

林世雄又說，香港是國家的國際航運中心、國際航空樞紐、國際物流樞紐和國際貿易中心，而粵西有龐大的實體產業，湛江的大宗商品貿易亦蓬勃，相信結合香港及湛江的優勢，定能產生強大的協同效應，打通新的物流和貿易通道。